【大國博弈】外媒稱中國監管制定境外上市新規時將解決投資者擔憂

《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會去年１２月公布境外上市規則建議，規則草案包括

要求管理中國公司境外上市的銀行在監管機構註冊等，令西方投行感到無所適從。與此同時，中

央網信辦今年１月還宣布了一項規定，要求所有擁有超過１００萬用戶數據的平台公司在境外上

市前，都要進行安全審查，這使情況更加混亂。中國監管對於希望在海外或香港上市的內地公司

是否會有統一的監管聯絡部門，也沒有明確的說法。一片混沌下，中概股過去數月市值急挫。據

《路透》引述兩位消息人士稱，中國證券監管機構在制定境外上市新規則時將解決國際投資者的

擔憂。

消息人士稱，中證監國際部主任申兵上周四（１７日）在亞洲證券業和金融市場協會

（ＡＳＩＦＭＡ）一個線上會議上表示，鑒於對境外上市規則的一些擔憂，「我們肯定將採取明

確的行動方向」。申兵補充說，中國不同部門在支持資本市場方面有非常強烈的共識。

ＡＳＩＦＭＡ在對中證監境外上市規則草案的反饋中曾表示，擬議中的準則將「極大地影響

境外證券公司和專業人士參與中企海外上市的意願」。據悉，申兵沒有提及是否對草案進行了修

訂，以及最終規則公布的時間。（ｗｌ）

