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即市新聞

21/03/2022 09:43

【俄烏開戰】中國１－２月自俄進口原油降９％沙特重登最大供應國

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國海關總署周日（２０日）公布的數據顯示，２０２２年１
－２月，沙特重新成為中國最大的原油供應國，１２月曾被俄羅斯超越。來自俄羅斯的供應則下
降９％，因為進口配額的削減導致獨立煉油商縮減採購。
　　１－２月沙特原油到貨量共計１４６１萬噸，相當於１８１萬桶╱日，低於去年同期的
１８６萬桶╱日。同期從俄羅斯的進口總量為１２６７萬噸，或１５７萬桶╱日。而２０２１年
同期為１７２萬桶╱日。
　　海關數據還顯示，１月份有近２６萬噸伊朗原油抵達中國，與２０２１年１２月的水平差不
多。２月份則沒有記錄任何伊朗貨物。１月和２月亦沒有從委內瑞拉進口，委內瑞拉也受到美國
的制裁。

＊３月從俄進口原油或大降，但俄強調與中國合作愈來愈強＊

　　由於烏克蘭危機加劇，全球買家對俄羅斯貨物避之不及，３月份從俄羅斯的進口量可能會大
幅下降。但據《路透》報道，俄羅斯石油生產商蘇爾古特油氣公司
（Ｓｕｒｇｕｔｎｅｆｔｅｇａｓ）正在與中國合作，以繞過西方制裁，保持石油銷售。
　　在中國國家主席與美國總統拜登電話會晤後，國際文傳通訊社（Ｉｆａｘ）周六（１９日）
引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫的話說，在目前的情況下，俄羅斯和中國之間的合作只會愈來愈強
。「因為在西方公然破壞國際體系所依據的所有基礎的時候，作為兩個大國，我們當然需要考慮
如何在這個世界上生存下去。」（ｗｌ）

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