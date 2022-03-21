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即市新聞

21/03/2022 10:21

【重拳監管】督導組進駐後傳豆瓣擬關６０％娛樂小組，官方已否認

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家網信辦上周宣布已派駐督導組進駐豆瓣後，１７日豆瓣
Ａｐｐ上一名用戶稱，豆瓣網將會關閉全平台６０％左右的娛樂性小組，留下知識板塊，並於
２４日全網下架ＡＰＰ進行整改。對此，豆瓣公關部人員回應稱消息不屬實，發布謠言的賬號已
經被禁言了。至於網信辦督導組進駐豆瓣的其他細節，豆瓣方面表示目前不便回應。
　　豆瓣過去一兩年持續遭監管圍剿，迄今累計２０次收到網信辦罰單，其中多次屬於「頂格處
罰」，合計獲罰９００萬元人民幣。網信辦近期指導北京市互聯網信息辦公室派出工作督導組，
進駐豆瓣網督促整改。在督導組宣布進駐的當日（３月１５日），媒體發現華為、小米等應用商
店里，豆瓣應用已被下架；蘋果Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ里，則仍可正常搜索到。
　　豆瓣社區創立於２００５年，是內地文青的網絡園地，其讀書、電影、音樂、小組功能最為
熱門，「我們的精神角落」也成為了豆瓣的官方宣傳語。作為一個以提供書影音信息查詢以及小
組交流功能為主的社交平台，豆瓣近年經常遭遇監管重拳，相信與「小組」功能中部份用戶評論
較出位，審核「不到位」有很大關係。（ｗｌ）

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