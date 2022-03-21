《海納智見－荀玉根》對比歷史，看外資流出的幅度和影響

《海納智見》今年３月７日開始，陸股通北上資金開始連續大幅流出，截止３月１４日，北

上資金已累計流出超過５００億元（人民幣．下同），如果從年初開始算，至今北上資金流出了

近２８０億元。這樣的流出規模在歷史上也位居前列，那北上資金為何流出呢？首先我們認為Ａ

股的外資可能在交易層面受到了擾動。根據華爾街日報（ＷＳＪ）的報導，富時羅素和ＭＳＣＩ

將俄羅斯相關個股剔除其指數體系生效的時間分別為３月７日和３月９日。而我們從ＥＰＦＲ的

資料看到，最近一周投資於新興市場的資金開始大幅流出，Ａ股的北上資金恰好也是從３月７日

開始大幅流出，背後的原因可能就是ＭＳＣＩ和ＦＴＳＥ剔除俄羅斯的做法促使國際投資者減配

了新興市場。其次Ａ股近期基本數據較差，人民幣匯率也有所貶值。３月１１日公佈的２月金融

資料顯示，中國２月社會融資規模增量為１１９００億元，遠低於預期的２２１５７億元，前值

為６１７００億元，而從結構上看，信貸資料中的居民中長期貸款２月為 負４５９億元，創該

資料有史以來首「負」，疲軟的數據導致外資對中國的基本層面擔憂加劇。除此以外，３月以來

人民幣匯率也開始貶值，從３月初到３月１４日人民幣已貶值１％，這也對外資造成了壓力。



歷史上Ａ股也曾經歷過多次外資階段性大幅流出的現象，例如在１８年１０月時美股在情緒

擾動下當月外資淨流出Ａ股的最大規模接近２００億元，１９年４－５月時中美貿易摩擦再起波

瀾，此時的滬股通及深股通（合稱「陸股通」）兩個月累計流出超７００億元；２０年２－３月

疫情擾動下Ａ股經歷了有史以來規模最大的外資淨流出，２０年２月２１號至３月２３號期間陸

股通淨流出規模近１１００億元。相較１９年４－５月及２０年２－３月，目前外資淨流出比例

還不算大，但佔成交額比重較高。今年３月７日以來直至３月１４日陸股通整體淨流出約５００

億元，但３月４日時陸股通持股市值已接近２﹒５萬億元，即近期陸股通淨流出幅度約２％，日

均流出額佔同期Ａ股日均成交額的比例為０﹒８％。而目前類似１８年１０月，市場增量資金較

少時外資流出的影響被放大。外資的大幅流出在大多數時間里並不會引發Ａ股的大幅下跌；然而

本次外資大幅流出後３月７日以來上證綜合指數、滬深３００、萬得全Ａ指數均下跌了約７％。



雖然歷史上外資也曾階段性地大幅撤出Ａ股，但是如果我們從年度來看，從２０１４ 年滬

港通開通至２０２１年北上資金每年都是淨流入Ａ股，因此外資在Ａ股市場中的佔比也日益提高

。截至２１ 年第四季度整體外資持股市值約為３﹒９萬億，佔Ａ股自由流通市值的比重近

１０％，其中陸股通和 ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ的比例約為７：３。然而時至今日Ａ股在全球投

資組合裡的佔比依然還很低，２０２０年時 Ａ股上市公司市值在全球資本市場的佔比已經達到

１３％，而ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ指數里Ａ股的權重僅約為 ０﹒４％，挪威央行投資管理公司的

股票投資組合里中國上市公司佔比僅為３﹒８％。往後看，隨著中國經濟在全球的重要性迅速提

升，拉長時間來看外資流入Ａ股仍是長期趨勢。



風險提示：數據資料多為大致估算，與真實情況或有出入。《海通國際Ａ股首席策略分析師

荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

