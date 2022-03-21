【聚焦人幣】結售匯順差規模降至十個月低，外資續走３月或轉逆差

《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯局上周五（１８日）公布的２月結售匯順差規模環比

跌逾八成創１０個月新低，受累於貨貿結售匯順差大幅縮水且證券投資時隔八個月由順差轉為逆

差。數據顯示，２月銀行結匯量較上月減少８２１億美元至１６０１億美元，結匯率大降

１０﹒６個百分點至５６﹒４％創兩年新低；同期銀行售匯規模較上月減少５８５億美元至

１５５９億美元，售匯率亦降２﹒５個百分點至５９﹒６％。由此，當月結售匯順差規模為４２

億美元，較上月大幅收窄２３６億美元；而即期包含遠期和期權的全口徑結售匯則時隔半年再次

錄得逆差，逆差規模為６５億美元。

從交易項目看，２月貨物貿易結售匯順差大幅縮水，這可能與春節交易日減少和提前發貨有

關。另外，當月資本和金融項下的直接投資為順差５３億美元，而證券投資時隔八個月再次錄得

逆差２７億美元。

２月市場對美聯儲即將大幅加息的預期一度相當高漲，中美利差一度收窄至６９個ｂｐ（基

點）創２０１９年３月底以來新低，資金可能顯著流出中國市場。據《路透》綜合上海清算所和

中債登數據計算，２月境外機構在銀行間債市總減量為８０３億元，為２０２１年３月以來首度

減持。

而進入３月，美聯儲正式開啟加息周期，疊加中國股市劇烈調整，外資流出可能持續，人民

幣也面臨回調壓力，不排除３月結售匯順差繼續收窄甚至轉為逆差的可能。（ｗｌ）

