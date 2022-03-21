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21/03/2022 13:25

【ＦＯＣＵＳ】放寬社距終現路線圖，香港或成內地探路石

　　【ＦＯＣＵＳ】板上釘釘的首季負增長、人頭湧湧的周末西貢－－面對如履薄冰的經濟和抗
疫疲勞的市民，港府周一（２１日）終公布社交距離措施中期檢討。

＊冀完全接種率達九成為基本假設＊

　　財爺周日（２０日）預警，「香港首季經濟無可避免陷負增長，失業率將進一步迅速惡化」
之際，上周罕有直認，「強烈感覺市民對防疫政策的容忍力下降，以及金融機構對香港隔離情況
失耐性」的特首，今早宣布分三階段解除大部分社交距離措施。
　　社距措施非即時鬆綁，而是在４月２１日起的３個月時間，分階段從放寬晚市堂食至１０時
，到開
放泳灘、酒吧，再到儘量放寬限制，最大原因當是ｂｕｙ　ｔｉｍｅ「谷針」。按現時本港接種
第一及第
二針１２歲以上人口比例分別逾９１％、８２％計，力爭全港合資格市民完全接種率在未來一月
推高至九
成，勢是今次分階段鬆綁的基本假設。
　　此外，下月起取消９國禁飛令，並有條件縮短抵埠港人的檢疫期至７日，或是為未來進一步

鬆甚至豁免已接種國際旅客入境隔離試水溫。

＊動態清零不鬆口因半億長者掣肘＊

　　香港小心翼翼邁出一小步，內地又如何？面對本土確診從過去兩年低位火箭式上衝，無症狀
感染者亦碎步式攀升，嚴防死守抗疫模式微調之聲近日頻傳之餘，官方仍堅稱「動態清零做法符
合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的。」
　　何解？最大掣肘即是內地逾半億（約５２００萬）未完全接種疫苗的６０歲以上人口。按官
方數據，
內地每千人口醫療衛生機構床位數僅６﹒４６張（截至２０２０年末），一旦短時間內引起大量
未接種的長者感染，恐釀醫療資源擠兌。院士鐘南山就明言，「不會容忍自然感染導致大量長者
死亡。」
　　相比零星的討論，以及宣布到２０３５年建成全面初級醫療系統規劃之外，內地何時會公布
調整
清零戰略的時間表？答案或是待香港這波疫情塵埃落定後。經歷所謂「現代史上最嚴重的公共衛
生危機」的香港，未來３個月能否走出長者死亡的風眼、營商往來的低迷，或是內地確定下一步
方向的探路石。

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