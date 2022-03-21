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即市新聞

21/03/2022 08:43

【重拳監管】廣東市監局約談京東等電商助解決產品質量問題

　　《經濟通通訊社２１日專訊》廣東市場監管局公布，早前召開電商平台產品質量監管約談會
，與會者包括京東（０９６１８）、唯品會等電商平台，以解決群眾反映網購平台假冒偽劣產品
較多、線上線下產品質量不一致、監管不到位、消費維權難等突出問題。
　　目前廣東市監局正開展燃氣具、電動自行車及玩具等涉及消費者人體健康和人身安全的重點
產品質量專項整治，將著力解決電商平台銷售產品質量突出問題。當局要求各電商平台除了要解
決監督抽查發現的重點問題外，還要著力解決燃氣具、電動自行車、玩具等重點整治產品存在的
個性化質量安全問題。
　　在電商平台自查整改基礎上，廣東市場監管部門將採取多項整治和幫扶措施，協助電商平台
解決產品質量問題。同時要求各電商平台立即組織平台內經營者特別是燃氣具、電動自行車和玩
具等重點產品經營者開展問題自查整改。對接下來的檢查中仍然發現存在整改不力的電商平台，
將予以通報並依法從重處理。
　　京東及唯品會等電商平台代表強調，堅決配合省市場監管部門的專項整治工作，針對突出問
題，嚴格把控，切實履行平台質量安全主體責任。（ｃａ）
　

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