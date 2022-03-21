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即市新聞

21/03/2022 14:08

【恒大困局】恒大地產：所有恒大存續公司債券自今日開市起停牌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒大地產集團公布，控股股東中國恒大集團（０３３３３）於
２１　日起短暫停牌。為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，經恒大地產申請，所有恒
大地產存續公司債券自２１日開市起停牌。
　　值得留意的是，恒大地產周日的最新公告顯示，日前就公司債「２０恒大０４」上年利息延
期一年支付等事項，召開債券持有人會議，《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》《
關於調整「２０恒大０４」債券利息兌付安排的議案》《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議
案》均獲得通過。
　　《關於調整「２０恒大０４」債券利息兌付安排的議案》決議通過：發行人申請將該期債券
於２０２０年９月２３日－２０２１年９月２２日期間的利息支付時間，調整至２０２２年９月
２３日通過場外兌付方式完成支付。如未能如期完成上述利息支付，應付違約金。另外，上述事
項的調整，不觸發債券相關違約責任。
　　去年９月，恒大地產集團曾表示，「２０恒大０４」將於當年９月２３日付息，付息方法已
通過場外方式協商解決。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時得到緩解。
　　中國恒大、恒大物業（０６６６６）、恒大汽車（００７０８）早上開市前發布短暫停牌公
告，待刊發內幕消息公告。恒大停牌前報１﹒６５港元，恒大汽車報３﹒５２港元，恒大物業報
２﹒３港元。（ｃａ）

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