《融天納地－溫天納》內房產業逐步按政策轉型

《融天納地》國家統計局數據顯示，今年２月份內地７０個大中城市中一線城市新建商品住

宅和二手住宅銷售價格環比上升，預計隨著內地房地產政策寬鬆效果的逐步顯現，樓市有望回穩

，但仍需要持續觀察疫情的影響。國務院金融委會議對宏觀經濟運行、房企、中概股、平台經濟

治理及香港金融市場五方面進行探討，隨後銀保監會、人民銀行、中證監、財政部及外匯局積極

響應，預計房地產調控逐步企穩以及信貸力度加大有望觸底回升，平台公司政策端風險或有所減

弱，從而維持今年資本市場平穩運行。國家發改委印發《２０２２年新型城鎮化和城鄉融合發展

重點任務》，從五大方面提出２６條具體措施，預計將為城市更新、公共服務、保障性住房、基

礎設施建設等領域提供發展機遇。



不能否認，內房復甦需盡快解決融資困境。從房地產投資來看，地產產業融資端成為地產投

資持續好轉的主要制約因素，房地產企業融資端壓力成為今年以來新開工增長速度下跌擴大的主

要因素，未來如果在房地產前期銷售、後期貸款和債券融資等方面均未現明顯改善，新開工或繼

續受壓下跌。



針對內房企業的融資政策調整，自去年１０月份就已開始，以滿足房地產合理融資需求為中

心的融資領域的改善，正面政策信號密集呈現。不過，自去年第四季度內房行業貸款增長速度開

始，以及觀察今年第一季度內房信用債務融資情況，地產行業融資困境並未緩解。的確，今年第

一季度地產信用債務融資尚未改善、融資環境復甦仍需要更多時間。



整體而言，若要緩解內房產業融資壓力，政策仍需要多方面加碼。首先、在供應端，就「因

城施策」需擴大地產融資政策支持，緩解地產流動性壓力，用以緩解行業風險的供應端金融支持

政策需在更多地區出台。其次、從需求端，促進銷售回款、穩定內房企業現金流。估計更多需求

端政策或將放鬆限購限貸、盤活地產項目庫存，用以化解地產行業風險，更加積極推動因城施政

。



從內房政策端，金融政策需針對性瞄準庫存壓力較大、存在實際棚改需求的地區，加大推行

棚改貨幣化，政策或成為刺激相關地區購房需求回升、穩定經濟增長的重要手段。在過程中，抵

押補充貸款（ＰＳＬ）的投放或繼續在金融政策層面提供流動性支持。從新發展模式轉型來看，

無論是保障性租賃住房和租售並舉，抑或是不動產運營及服務，未來地產行業的新發展模式仍是

需要依靠地產企業的自我轉型來體現。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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