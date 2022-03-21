  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2022 12:33

《融天納地－溫天納》內房產業逐步按政策轉型

　　《融天納地》國家統計局數據顯示，今年２月份內地７０個大中城市中一線城市新建商品住
宅和二手住宅銷售價格環比上升，預計隨著內地房地產政策寬鬆效果的逐步顯現，樓市有望回穩
，但仍需要持續觀察疫情的影響。國務院金融委會議對宏觀經濟運行、房企、中概股、平台經濟
治理及香港金融市場五方面進行探討，隨後銀保監會、人民銀行、中證監、財政部及外匯局積極
響應，預計房地產調控逐步企穩以及信貸力度加大有望觸底回升，平台公司政策端風險或有所減
弱，從而維持今年資本市場平穩運行。國家發改委印發《２０２２年新型城鎮化和城鄉融合發展
重點任務》，從五大方面提出２６條具體措施，預計將為城市更新、公共服務、保障性住房、基
礎設施建設等領域提供發展機遇。
　
　　不能否認，內房復甦需盡快解決融資困境。從房地產投資來看，地產產業融資端成為地產投
資持續好轉的主要制約因素，房地產企業融資端壓力成為今年以來新開工增長速度下跌擴大的主
要因素，未來如果在房地產前期銷售、後期貸款和債券融資等方面均未現明顯改善，新開工或繼
續受壓下跌。
　
　　針對內房企業的融資政策調整，自去年１０月份就已開始，以滿足房地產合理融資需求為中
心的融資領域的改善，正面政策信號密集呈現。不過，自去年第四季度內房行業貸款增長速度開
始，以及觀察今年第一季度內房信用債務融資情況，地產行業融資困境並未緩解。的確，今年第
一季度地產信用債務融資尚未改善、融資環境復甦仍需要更多時間。
　
　　整體而言，若要緩解內房產業融資壓力，政策仍需要多方面加碼。首先、在供應端，就「因
城施策」需擴大地產融資政策支持，緩解地產流動性壓力，用以緩解行業風險的供應端金融支持
政策需在更多地區出台。其次、從需求端，促進銷售回款、穩定內房企業現金流。估計更多需求
端政策或將放鬆限購限貸、盤活地產項目庫存，用以化解地產行業風險，更加積極推動因城施政

　
　　從內房政策端，金融政策需針對性瞄準庫存壓力較大、存在實際棚改需求的地區，加大推行
棚改貨幣化，政策或成為刺激相關地區購房需求回升、穩定經濟增長的重要手段。在過程中，抵
押補充貸款（ＰＳＬ）的投放或繼續在金融政策層面提供流動性支持。從新發展模式轉型來看，
無論是保障性租賃住房和租售並舉，抑或是不動產運營及服務，未來地產行業的新發展模式仍是
需要依靠地產企業的自我轉型來體現。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/03/2022
潤燃派息大增　潤泥業績倒退　股價表現迥異
FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖　香港或成內地探路石
香港要聞21/03/2022
【新冠肺炎】港府下月起取消航班熔斷機制　4月21日起放寬措施
生財有道21/03/2022
【中概股】騰訊美團小米本周齊放榜 溫傑醒你部署貼士！（有片）
大行報告21/03/2022
【大行炒D乜】潤燃績後大行點睇？摩通最牛　目標維持40蚊
開市Good Morning21/03/2022
溫傑：科技股未到買入時機 阿里重貨110元以上分段減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金