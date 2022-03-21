《匯市一周－徐惠芳》觀望經濟數據，日圓英鎊議息後走勢不一

《匯市一周》本周公布美國首次申領失業救濟金人數，３月ＰＭＩ和消費者情緒指數，值得

關注。美元指數上周五（１８日）尾市升０﹒２２％，報９８﹒２３。美元紐約市早段一度得到

刺激，美聯儲兩位最鷹派的政策制定者表示，聯儲需要採取更激進的措施來對抗通脹，６個月前

還持最鴿派立場的第三位政策制定者，也表示對這種可能性持開放態度。



美聯儲理事Ｃｈｒｉｓｔｏｐｅｒ Ｗａｌｌｅｒ表示，美聯儲應該考慮在未來的會議上加

息０﹒５個百分點並從７月開始縮減資產負債表，以遏制通脹。



聖路易斯聯儲主席布拉德表示，美聯儲的隔夜拆借利率今年應該上調至３％以上。他反對是

次美聯儲會議的決策，支持加息５０個基點。



對美元而言，美聯儲的鷹派發言帶來了新的推動力。即使美聯儲趨鷹派，但他們對利率的展

望仍大致符合市場預期。美聯儲加息，主要擔心通脹壓力上升。美聯儲可能在未來幾個季度發生

變化，而且短期利率市場已經在很大程度上消化了美聯儲今年的行動，是美元短期受壓的原因之

一。美匯指數上周五收市，在９８﹒２３水平整固，下方支持９７﹒６０、９７﹒００。



國際能源署（ＩＥＡ）公布，油價可能在未來幾個月大幅上漲；石油市場緊急狀態可能會惡

化；減少石油需求不僅取決於政府，也取決於公民和企業；這些措施包括限速、在家工作、更多

的公共交通和城市無車日。紐約期油上周五收市，在每桶１０５﹒３０美元水平整固，下方支持

１０２﹒００、１００﹒００、９８﹒００美元。



美元兌日圓連續兩周上升，終突破１１９大關創五年半高位。美國和日本息差拉闊，和日本

央行保持超寬貨幣政策有關，日本經濟增長和通脹落後於歐美，而且日本變種病毒宗數持續高企

，阻礙經濟增長，央行保留超寬鬆貨幣政策支持經濟，間接左右日圓上升空間。若烏俄關係變得

更加激烈，俄國債務違約風險上升，令環球股市暴跌，資金或可能流向日圓避險，否則日圓難以

有大升空間。技術上，美元兌日圓守住４小時圖的１０和２０線１１８﹒８２及１１８﹒６２，

將上望１２０﹒１５或１２０﹒６３。美元兌日圓在１１９﹒２０水平上落，趨勢往上，下方支

持１１８﹒２０、１１７﹒８０、１１７﹒４５、１１７﹒００。



市場關注周三（２３日）英國公布的２月ＣＰｌ和ＰＰｌ。英國央行同日就周年預算發表講

話，內容會涉及貨幣政策取向，或會影響英鎊匯率。技術上，英鎊兌美元突破１０日線

１﹒３０９５後重上一周高位１﹒３１９３。若英鎊延伸升勢，下一個目標看２０日線

１﹒３２６５。英鎊在１﹒３１５５水平整固，上方阻力１﹒３１８０、１﹒３２２０，下方支

持１﹒３０８０、１﹒３０３０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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