《師傅教路－黃瑋傑》新冠疫情影響緩和，新秀麗加速復甦銷售改善

《師傅教路》隨著疫苗接種率不斷提升、旅遊業持續復甦以及多國政府放寬社交距離、旅遊

及其他限制，新冠疫情對新秀麗（０１９１０）產品需求的影響因而有所緩和，集團的銷售趨勢

有所改善，銷售淨額於２０２１年下半年加速復甦，第四季度表現尤為突出。



＊去年銷售淨額增逾三成，虧轉盈賺逾千萬美元＊



於截至２０２１年１２月３１日止年度，新秀麗實現銷售淨額２０﹒２億美元，較２０２０

年度增長３１﹒５％。如撇除Ｓｐｅｃｋ於２０２０年８月至１２月期間應佔的銷售淨額（集團

一家全資附屬公司於２０２０年７月３０日售Ｓｐｅｃｋ），２０２１年度銷售淨額同比增長

３６﹒３％。去年下半年度，集團實現銷售淨額１２﹒２１億美元，較上半年度增長５２﹒８％

。其中，第四季度銷售淨額為６﹒６４億美元，環比第三季度增長１９﹒２％。按地區劃分，北

美洲及拉丁美洲的銷售淨額復甦較快，分別按年增長４７％和４９﹒３％，而亞洲及歐洲的銷售

淨額則分別按年增長２０﹒３％和３７﹒７％。

集團２０２１年度股東應佔溢利為１４３０萬美元，較２０２０年度錄得的１２﹒７７億美

元股東應佔虧損大幅改善，主要由於在第四季錄得股東應佔溢利１﹒６２億美元，扭轉了前九個

月達１﹒４７億美元的虧損。集團２０２１年度毛利率為５４﹒５％，較２０２０年提升８﹒５

個百分點，下半年毛利率由上半年的５０﹒８％上升６﹒２個百分點至５７％，主要由於集團上

調所銷售產品的價格，以緩和產品、貨運及關稅成本上升，同時降低促銷折扣，而存貨儲備撥備

亦按年下降。



＊有效控制營運資金，持續開發推出新產品＊



由於銷售額強勁反彈，加上持續專注於控制營運資金，２０２１年結時的存貨為３﹒４８億

美元，較２０２０年底減少１﹒０７億美元，連同其他保留現金措施，集團於２０２１年產生現

金總額１﹒９９億美元，較２０２０年的現金消耗總額３﹒６億美元改善５﹒５９億美元。雖然

集團於２０２１年提前償還借款本金３﹒７億美元，但於年底仍然維持約１５億美元的充裕流動

資金，與２０２０年底相比幾乎不變，將使集團能夠在投資長遠增長的同時支持業務繼續從新冠

疫情的影響中復甦過來。

集團持續投資開發及推出新產品，以滿足消費者需求。於２０２１年，新秀麗品牌旗下成功

推出的產品包括ＭａｇｎｕｍＥｃｏ、Ｐｒｏｘｉｓ及ＬｉｔｅＢｏｘ行李箱系列。

Ｍａｇｎｕｍ Ｅｃｏ及Ｐｒｏｘｉｓ採用可持續物料製造，而Ｌｉｔｅ Ｂｏｘ採用ＣＵＲＶ

物料製成，是市場上最輕巧及最堅固的行李箱之一。至於Ｔｕｍｉ品牌，旗下的ＴＵＭＩ｜

ＭｃＬａｒｅｎ及ＴＵＭＩ｜Ｍｉｓｓｏｎｉ行李箱及旅行包系列亦表現優異。於２０２２年，

集團將推出一系列充滿吸引力及競爭力的新產品，包括Ｔｕｍｉ重新推出的Ａｌｐｈａ

Ｂｒａｖｏ系列。新一代Ａｌｐｈａ Ｂｒａｖｏ系列包括２０多種全新款式，其中的多種款式

採用再生物料製成主體面料及襯裡。至於新秀麗品牌，則將推出Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ Ｐｌｕｓ

系列，該系列採用高性能聚丙烯外殼及由１００％再生ＰＥＴ瓶製成的襯裡，可滿足旅客對功能

及可持續發展的要求。建議買入價１６元，目標１８元，止蝕位１５元。《輝立證券董事 黃瑋

傑》（筆者沒有持有上述股票）



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