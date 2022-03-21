《金石為開－黃威》風險情緒回暖，金價急挫後弱勢震盪

《金石為開》俄烏雙方經過數輪談判後，局勢終於出現曙光，市場風險情緒明顯有所好轉。

美聯儲如預期加息，未來的政策傾向鷹派。美國國債利率進一步走高，不過美股暫時未受到太大

影響，上周持續反彈。黃金遭遇回吐壓力，儘管周中略有反彈，全周累計仍下跌３﹒４％。



俄方談判代表團團長梅津斯基表示，雙方在烏克蘭中立地位和烏克蘭不加入北約的核心議題

上已經最大限度地接近。儘管可能仍需數輪談判才能達成最終協議，但俄烏局勢已顯現緩和跡象

。因此過去兩周市場風險情緒也逐漸好轉，恐慌情緒由高位回落超過三成。俄烏局勢大概率會隨

著談判的深入而淡出市場焦點，除非雙方出現不可預見的新衝突，否則其對後市的影響會逐漸消

退。這可能導致金價在接下來數周陷入整固狀態。



而美國的貨幣政策將重新獲得市場注意力。上周美聯儲在議息會議上一如預期宣布加息２５

個基點，但顯現出更加鷹派的傾向。點陣圖顯示，官員們預測今年末的利率中位數為１﹒７５％

－２％，且有３╱４的官員認為利率不低於這一水平。這意味著今年美聯儲將合計加息７次，接

下來每次會議平均加息２５個基點。ＦＯＭＣ還預計會在今年５月的下次會議上開始縮減資產負

債表。實際上美聯儲此次政策聲明相當鷹派，美債息率繼續走高，２年期債息已經升至２％關前

，加劇了近期黃金的回調。不過上周美股並未受到明顯衝擊，因為鮑威爾安撫市場稱，幾乎沒有

跡象表明經濟會很快陷入衰退，起到了一定作用。



整體而言，俄烏局勢的緩和及緊縮預期的強化共同導致了近兩周黃金的快速回撤。金價一度

失守１９００美元關口，正逐漸靠向俄烏戰爭正式打響前的水平。考慮到目前為止供應鏈緊張的

程度確實加劇，通脹預期升溫有助金價穩定在略高於早前水平。技術面看，日線ＭＡＣＤ已經轉

為下跌動能，ＲＳＩ暫時維持在５０附近，金價跌穿保歷加通道中軌後反彈回落，未能重返其上

。短線局勢仍然偏淡，預計金價暫時將在１９００美元附近呈弱勢震盪。



本周需繼續關注俄烏談判會否有新進展並留意美聯儲多位官員講話，數據方面主要關注歐元

區３月製造業ＰＭＩ初值及美國２月耐用品訂單。《六福金融分析師 黃威》



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