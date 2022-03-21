《缸邊隨筆－石鏡泉》誰抄底？

《缸邊隨筆》上周五（１８日），抄了國內「面包財經」《誰抄底買》一文。他們在文末問

：究竟是誰在暴跌之中抄底港股通ＥＴＦ基金。



筆者在他們這一問之後，寫了：「『誰』？給我些時間，周一探討下。」所以今日談。



「面包財經」文認為近月港股基金受到追捧，所以就是國內投資者買起了近日的港股，見表

一。買港股通ＥＴＦ會真的掃起港股？



拿表一的最被多買的博時恒生港股通高股息率ＥＴＦ來細看，它近一個月份額增幅

４７﹒８％，近三個月份額增幅２０６﹒１％，是最被買起的，他們的頭十大持股見表二，各位

認為這些股（其他ＥＴＦ基金也可如是看），能帶動幾千億的港股升市成交？不可能吧！國內人

買港股ＥＴＦ確可撐一下港股，但怕不能一下子把港股推升千點又千點吧！那麼是誰在「抄」底

？筆者認為是「淡友」。



上周一，筆者文：《打到嚟》就解釋過淡友的「沽」與「冚」對大市波動的影響。淡友是不

可能一沽到底的，沽到一定水平，又或一碰到鐵板或可能鐵板，就會立即冚、冚、冚，前周不也

見過？波動七、八百點是常見。



上周一（１４日）及周二（１５日），淡友借美國對中概股的可能打壓，大舉沽沽沽，把港

股在三兩天內，由２０７沽至１８２，過分了罷。沽得咁高興，淡友為何又要「冚其淡倉」？



簡單，習大大托市，這個托市托到老外都為之出文分析，習大大的經濟智囊劉鶴在３月１６

日表明，會統籌人行、證監等，成立個市場穩定基金。係人都講Ａ股是政策市，如今政策是要穩

定個市，你淡友仲敢沽？所以在１６日開市後，這個新聞入市後，淡友就只好冚冚冚冚冚。結果

港股、Ａ股就全線升。



這個３月１６日的冚冚冚可有迹可尋？有些少，所以筆者在３月１５日的「午市閒談」就謂

，可以好輕佻地講，全部板塊跌到全綠（以「經濟通」用色計），是春滿園可以望升了。那時劉

鶴之言未被看重，但投資者如信阿爺年來一直講要穩字當頭的話，而Ａ、港股跌咁多，都是淡友

人為，與現實脫離，可以被阿爺視為外國勢力在掠水，故阿爺是遲早會出手穩市的。



至今，阿爺應尚未用真金白銀入市，但口術一出，淡友仲敢置死沽？



於是筆者也於１６日上午大手買入港交所（００３８８），但又於１８日上午全數沽出。何

故？因為筆者是從政治的可能發展，不是用圖表，也不是用基礎分析去決定要沽，這個以政治發

展來決定沽貨，也於上周五的「午市閒談」中交代過。有興趣可請【按此】觀看，或上「經濟」

網頁去聽聽，甚麼政治發展？習拜會於上周五通電談俄烏局！



上周五的習拜電話會，有甚麼好傾？會有甚麼結果？筆者認為是無好結果，跟著美國在今周

會對中國發爛渣。若是，港股升途可以被窒。



一直以來，中國的立場是：Ｎｏｔ Ａ Ｐａｒｔｙ ｔｏ ｔｈｉｓ Ｗａｒ，不過美國

就抹黑中國，話中國有意賣武裝無人機予俄，中俄都即時否認，但美國呢），美國送（不是賣呀

！）武裝無人機予烏喎，你叫習大大可以點講呢？



上周，王毅和美沙利文在意大利談了七小時，新聞謂美國警告中國不要幫俄，不然中也會受

制裁，唔使問都知王毅睬你都傻。沙利文無功而還，便到拜登大佬出馬。拜登要撐沙利文，習大

大又會全力挺王毅，所以拜登又應是無功而還。美國叫唔掂中國，咁就找這找那去搞搞你，李寧

（０２３３１）貨被扣押會否就是先兆？



由於筆者估本周港股會受到美國的政治迫害，就只好先出貨。



買股要看當前，要看明天，本周但亦要看一兩個月的眾多發展，其中一個在一兩個月內會發

生的事，應是香港處理疫情事。



筆者看港府九成會速速放寬防疫措施，於是港股可能會升下，但香港真有條件去放寬嗎？西

歐的經驗，特區政府未必會上心，但對於國內抗疫成果就會不屑為之。結果，香港會……！唉！

無能者炒之，是全港不少市民的願望。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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