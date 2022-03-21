  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2022 09:06

【新冠肺炎】深圳灣口岸旅客清關服務時間今起縮短為朝１０晚６

　　《經濟通通訊社２１日專訊》深圳灣口岸旅客清關服務時間今日起改為上午１０時至下午６
時。至於貨運則不受影響維持２４小時通關。
　　政府表示，鑑於本地疫情仍然嚴峻，為進一步預防輸出個案及配合內地抗疫工作，兩地政府
協商後同意調整深圳灣口岸旅客清關服務時間，即縮短服務時間４小時，直至另行通告。
（ｓｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告21/03/2022
【大行炒D乜】潤燃績後大行點睇？摩通最牛　目標維持40蚊
開市Good Morning21/03/2022
溫傑：科技股未到買入時機 阿里重貨110元以上分段減持
財經熱話21/03/2022
【虛幣世界】市場消化加息消息，比特幣企穩四萬元關
財經熱話21/03/2022
【陶觀天下】聯儲溫和加息　港股強烈震盪
中國故事19/03/2022
【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向　拜登警告撐俄有後果
中國故事18/03/2022
習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金