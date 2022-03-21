【新冠肺炎】深圳灣口岸旅客清關服務時間今起縮短為朝１０晚６

《經濟通通訊社２１日專訊》深圳灣口岸旅客清關服務時間今日起改為上午１０時至下午６
時。至於貨運則不受影響維持２４小時通關。
政府表示，鑑於本地疫情仍然嚴峻，為進一步預防輸出個案及配合內地抗疫工作，兩地政府
協商後同意調整深圳灣口岸旅客清關服務時間，即縮短服務時間４小時，直至另行通告。
（ｓｌ）
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