【新冠肺炎】羅致光承認協助院舍防疫工作，追不上疫情發展

《經濟通通訊社２１日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，曾

視察多間安老院舍，環境不理想，批評社署無核查安老院舍落實防疫措施，以及設施落後，是抗

疫最弱的一環，勞工及福利局局長羅致光表示，社署前年已開始協助院舍加強防疫措施，但承認

工作追不上疫情發展，在疫情高峰期未能將染疫長者隔離治療，１月時亞博本身只有一個場館用

作檢疫，後來疫情發展迅速，因此逐步增至５個館，並因應實際需要，變更用途，盡量追趕。



＊家屬書面反對院舍長者打針情況已改善＊



他指，按前幾波疫情估計，今波疫情不會持續到７、８月，但不排除會出現第６波疫情及其

他變種病毒，最近的病毒指標及污水陽性樣本都有輕微反彈，要審慎處理。他又指家屬書面反對

院舍長者接種疫苗的情況已經有改善，目前有５５％院舍長者已經打針，有４０％曾染疫未能立

即接種，他估計現時有約５％院舍長者仍然未安排接種疫苗，但相信並非全部長者都抗拒打針，

政府會再仔細分析，繼續為長者接種疫苗。



＊不認同「保就業」計劃來得太遲＊



羅致光相信，政府推出新一輪「保就業」計劃，足以協助企業及員工，預計４月可展開申請

，協助企業在５月至７月出糧。他不認同計劃是來得太遲，強調時間表已經非常緊密，在有初步

計劃時就公布，希望企業心中能有預算。羅致光又指，向月薪３萬元以下的僱員發放補貼，已經

能包涵全港７５％僱員，希望能優先幫助基層員工，又指補貼雖然是發放給僱主，但必須用於支

付僱員薪金，認為計畫對僱主和僱員都有幫助。（ｃｌ）

