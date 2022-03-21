【企業盈警】三寶科技（１７０８）料去年虧損最多６５００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》三寶科技（０１７０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損介乎４５００萬至６５００萬元（人民幣．下同），比２０２０年度淨虧損約

１﹒３９億元有所收窄。

該集團指，虧損收窄主要是去年度應計提減值損失金額對比２０２０年度減少所致。預期去

年度應計提減值損失金額約４５００萬至５５００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

