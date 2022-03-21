【企業盈警】天業節水（８４０）料去年虧損最多６５００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》天業節水（００８４０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎５０００萬元（人民幣．下同）至６５００萬元之間，而２０２０年度則錄得淨利
潤約２０６萬元。
該集團指，預期淨虧損主因去年度內錄得各項減值損失以及主營業務的毛利下降所致。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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