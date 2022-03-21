【企業盈警】麗新國際（００１９１）料中期虧損，減最少５０％

《經濟通通訊社２１日專訊》麗新國際（００１９１）公布，預期截至１月３１日止中期綜
合虧損比去年同期淨虧損約７﹒９７億元大幅減少至不少於５０％。
該集團指，虧損收窄主要由於對比去年同期，於該期間擁有及透過合營公司所持投資物業的
估值增加所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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