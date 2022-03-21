  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2022 19:15

《日入而息》林鄭指暫緩全民強檢，港府４月起取消九國禁飛令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林鄭稱３個月分階段放寬社距措施，先恢復晚市堂食；４月起取消九國禁飛令，大部分社距措施
不放寬；疫情急升走勢明顯遏制，專家亦指高峰過去；考慮專家意見後暫緩全民強檢　　　　　
煤氣（００００３）去年純利跌１６﹒５％至５０億元，派息２３仙　　　　　　　　　　　　
華人置業（００１２７）去年盈轉虧蝕３５﹒１５億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
丘鈦科技（０１４７８）去年純利增２﹒７％，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港２月整體通脹率升至１﹒６％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）開市前停牌；恒大地
產表示所有恒大存續公司債券自今日開市起停牌；恒大地產債券持有人會議通過「不逃廢債」等
三項議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報恒大本周將就重組框架召開全球投資者電話會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民航局確認東航昆明飛廣州客機於廣西墜毀，波音機齡不足７年　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指低收１９１點報２１２２１，科指跌６８點報４４１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指反覆收升０﹒０８％，外資淨流出逾８４億元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯儲官員多傾向加快收緊，美匯暫反覆整固
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新希望服務（０３６５８）去年多賺５１％，息７﹒１分　　　　　　　　
　　華人置業（００１２７）去年盈轉虧蝕３５﹒１５億元，不派息　　　　　
　　丘鈦科技（０１４７８）去年純利增２﹒７％，不派息　　　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）去年度多賺近８％，派息７５分　　　　　　　　
　　承達（０１５６８）去年純利跌８﹒７％至３﹒７１億元，派息７仙　　　
　　復星旅遊文化（０１９９２）去年虧損擴大至２７﹒１億元人民幣，不派息
　　梁志天（０２２６２）去年純利跌９１％至２９４萬元，派特別息５仙　　
　　香港廸士尼連續７年業績見紅，去年淨虧損收窄至２４億元　　　　　　　
　　創勝集團（０６６２８）去年虧損擴大至１７﹒１６億元人民幣，不派息　
　　煤氣（００００３）去年純利跌１６﹒５％至５０億元，派息２３仙　　　
　　南華金融（００６１９）延遲刊發去年度經審核綜合年度業績公告　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安永與中國銀行（０３９８８）簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　
　　亞洲ＳＰＡＣ教父料今年至少４０家ＳＰＡＣ在港上市　　　　　　　　　　　　　
　　傳豪華遊艇製造商法拉帝啟動ＩＰＯ，籌２３﹒５億元　　　　　　　　　　　　　
　　黑桃資本夥中銀資管在港發起ＳＰＡＣ黑桃亞洲　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＨＰＶ疫苗公司瑞科生物開招，入場費約１２５２５元　　　　　　　　　　　　　
　　傳盈富（０２８００）將首次換經理人，最快１周內公布　　　　　　　　　　　　
　　未來資產推出恒生ＥＳＧ　ＥＴＦ等三隻ＥＴＦ　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富通保險去年首年年化保費收入按年上升１９％　　　　　　　　　　　　　　　　
　　帝國科技（００７７６）旗下電競隊獲和平精英春季賽冠軍，獎金１００萬元人民幣
　　招行（０３９６８）今年首季經營壓力大，有信心全年保持合理利潤增長　　　　　
　　騰訊（００７００）啟動專項合規行動，落實個人信息保護全鏈條、全覆蓋　　　　
　　諾發集團（０１３６０）附屬訂立保理協議，涉最多３７００萬元人民幣　　　　　
　　創勝集團（０６６２８）委任副總裁兼首席財務官翁曉路為執行董事　　　　　　　
　　中國移動（００９４１）２月移動客戶淨減６２﹒９萬戶至９﹒６１億戶　　　　　
　　煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量微跌１％，客戶數目升１﹒１％　　　　　
　　中國中石控股（０１１９１）訂貸款融資協議　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　蔚來汽車（０９８６６）短期無漲價計劃，價格穩定有利用戶市場　　　　　　　　
　　信銀國際抽獎，客戶有機會獨享一卡美鑽及逾７萬元迎新獎　　　　　　　　　　　
　　匯豐發行新一批美元綠色零售存款證，年息０﹒３２％　　　　　　　　　　　　　
　　小鵬汽車（０９８６８）融資租賃成功發行深交所首單碳中和汽車租賃ＡＢＳ　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）建議發行Ａ股在上交所科創板上市　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）未來３－５年將是零售業務轉型的快速成長期
　　中電信（００７２８）２月移動用戶淨增８９萬戶至３﹒７６億戶　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　基石藥業（０２６１６）審計委員會已聘請會計師事務所對投資事項進行獨立調查
　　京東（０９６１８）旗下社區團購平台「京喜拼拼」裁員１０－１５％　　　　　
　　新希望服務（０３６５８）會留意大灣區機會，料短期毛利率維持４０％水平　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　能源局表示１－２月太陽能發電裝機容量同比增近２３％　　　
　　３月ＬＰＲ按兵不動，分析指貸款利率已經處於低位　　　　　
　　銀保監表示金融機構科技型企業貸款餘額年增２３﹒２％　　　
　　華鑫證券回應傳聞：未發現客戶存受反洗錢調查情況　　　　　
　　人行３００億逆回購利率持平，淨投放２００億元　　　　　　
　　３月一年及５年期以上ＬＰＲ均持穩，符合市場預期　　　　　
　　因涉樂視網造假案，平安證券、中德證券遭監管處罰　　　　　
　　多家銀行加大住房按揭貸款投放規模，最快一周放貸　　　　　
　　陽光城更新理財產品兌付方案，承諾盡快完成完全兌付　　　　
　　威馬、小鵬、特斯拉等上調汽車售價，惟蔚來不漲價　　　　　
　　摩根士丹利證券等６機構獲人行批准入銀行間債券市場　　　　
　　華虹半導體擬回Ａ股於上交所科創板上市　　　　　　　　　　
　　寧德時代表示受上游漲價影響，已動態調整部分電池價格　　　
　　北京市共有產權住房預售合同公開徵意見　　　　　　　　　　
　　東航一架搭載１３３人客機在廣西梧州掉落，傷亡未明　　　　
　　民航局確認東航昆明飛廣州客機於廣西墜毀，波音機齡不足７年
　　中國首二月從美國進口大豆減少一成六，豪買巴西大豆　　　　
　　外媒稱中國監管制定境外上市新規時將解決投資者擔憂　　　　
　　中國再要求微軟Ｂｉｎｇ將自動搜索建議功能暫停七天　　　　
　　督導組進駐後傳豆瓣擬關６０％娛樂小組，官方已否認　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒６％，鴻海：在深圳主要園區已恢復生產
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
羅致光冀重推保就業助企業反彈，料失業率不會突破７﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱港股總淡倉佔比僅１﹒３％，未見出現資金外流　　　　　　　　　　　　　　　　　
賀一誠歡迎國務院任命傅自應為澳門國家安全事務顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港２月整體通脹率升至１﹒６％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回收基金推出前線回收員抗疫資助計劃，約７０００人受惠　　　　　　　　　　　　　　　　
黃傑龍稱倡「保就業」按上季員工人數計算金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示將連同聯交所盡快擴大強制披露ＥＳＧ範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ今起將鎳合約單日漲跌限制擴大至１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局料今年訪港旅客約９６０萬人次，疫情紓緩時將重推賞你遊　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末成交創十個月新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日流出近１４億元，外資結束連續兩日流入；滬股通額度全日流走近３３億元，陸
股通流出８４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國１－２月自俄進口原油降９％沙特重登最大供應國
　　中國３月俄羅斯ＬＰＧ進口量超過去年供應總量　　　
　　中國再向烏克蘭提供１０００萬人幣人道主義物資援助
　　俄軍動用高超音速導彈，是全球戰爭史首次　　　　　
　　烏東蘇梅州化工廠洩漏氨氣，影響範圍２﹒５公里　　
　　烏總統炮轟雀巢與俄羅斯做生意，公司強調已無獲利　
　　烏總統願會普京，警告談判失敗恐引發三次世界大戰　
　　王毅稱中方就烏克蘭危機的主張是站在歷史正確的一邊
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）開市前停牌　　　　
恒大地產表示所有恒大存續公司債券自今日開市起停牌；恒大地產債券持有人會議通過「不逃廢
債」等三項議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報恒大轉讓南京恒澤三成股權，由中航信託再次接手　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報恒大本周將就重組框架召開全球投資者電話會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增１４０６８宗確診，核酸檢測４５２３宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局呈報２２３宗死亡個案，累計５９０６人離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月２１日放寬社距措施，張竹君稱疫情反彈不意外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱３個月分階段放寬社距措施，先恢復晚市堂食；４月起取消九國禁飛令，大部分社距措施
不放寬；疫情急升走勢明顯遏制，專家亦指高峰過去；考慮專家意見後暫緩全民強檢　　　　　
傳公院求醫市民須打針，醫管局表示救人為先會彈性處理　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地昨增本土確診及無症狀逾４千宗，上海疫情升溫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京榆樂軒烤鴨店１１人感染，警方立案偵查兩經營人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府向六區１４﹒５萬居民派測試包，因污水監測陽性　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德暫託中心首階段約４００張病床投入運作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳灣口岸旅客清關服務時間今起縮短為朝１０晚６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府對有傳媒就染疫死亡個案作誤導報道感遺憾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰稱全民檢測是「國策」，若不進行難與內地通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光承認協助院舍防疫工作，追不上疫情發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥當勞捐３００萬元餐券予本港３萬基層人士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
周大福推新一輪支援措施，料惠及１﹒７萬名院友等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/03/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩　中美通話後滬指微升　外資食糊走
財經熱話21/03/2022
【抗疫鬆一鬆】將恢復晚市堂食兼取消9國禁飛令　餐飲股國泰逆市向上衝
專訪21/03/2022
【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及　中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）
中國故事21/03/2022
【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」　最高萬二元埋單
財經熱話21/03/2022
【同系不同命】潤燃派息大增大行拍掌漲一成　潤泥績倒退大行唱淡插逾半成
FOCUS21/03/2022
【FOCUS】放寬社距終現路線圖　香港或成內地探路石
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金