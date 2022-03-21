《日入而息》林鄭指暫緩全民強檢，港府４月起取消九國禁飛令

《今天重點》
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林鄭稱３個月分階段放寬社距措施，先恢復晚市堂食；４月起取消九國禁飛令，大部分社距措施
不放寬；疫情急升走勢明顯遏制，專家亦指高峰過去；考慮專家意見後暫緩全民強檢
煤氣（００００３）去年純利跌１６﹒５％至５０億元，派息２３仙
華人置業（００１２７）去年盈轉虧蝕３５﹒１５億元，不派息
丘鈦科技（０１４７８）去年純利增２﹒７％，不派息
本港２月整體通脹率升至１﹒６％，低於市場預期
恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）開市前停牌；恒大地
產表示所有恒大存續公司債券自今日開市起停牌；恒大地產債券持有人會議通過「不逃廢債」等
三項議案
據報恒大本周將就重組框架召開全球投資者電話會議
民航局確認東航昆明飛廣州客機於廣西墜毀，波音機齡不足７年
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《即日市況》
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恒指低收１９１點報２１２２１，科指跌６８點報４４１６
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《深滬股市》
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滬綜指反覆收升０﹒０８％，外資淨流出逾８４億元
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《美元匯價》
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聯儲官員多傾向加快收緊，美匯暫反覆整固
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《公司業績》
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新希望服務（０３６５８）去年多賺５１％，息７﹒１分
華人置業（００１２７）去年盈轉虧蝕３５﹒１５億元，不派息
丘鈦科技（０１４７８）去年純利增２﹒７％，不派息
國藥控股（０１０９９）去年度多賺近８％，派息７５分
承達（０１５６８）去年純利跌８﹒７％至３﹒７１億元，派息７仙
復星旅遊文化（０１９９２）去年虧損擴大至２７﹒１億元人民幣，不派息
梁志天（０２２６２）去年純利跌９１％至２９４萬元，派特別息５仙
香港廸士尼連續７年業績見紅，去年淨虧損收窄至２４億元
創勝集團（０６６２８）去年虧損擴大至１７﹒１６億元人民幣，不派息
煤氣（００００３）去年純利跌１６﹒５％至５０億元，派息２３仙
南華金融（００６１９）延遲刊發去年度經審核綜合年度業績公告
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《公司資訊》
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安永與中國銀行（０３９８８）簽署戰略合作協議
亞洲ＳＰＡＣ教父料今年至少４０家ＳＰＡＣ在港上市
傳豪華遊艇製造商法拉帝啟動ＩＰＯ，籌２３﹒５億元
黑桃資本夥中銀資管在港發起ＳＰＡＣ黑桃亞洲
ＨＰＶ疫苗公司瑞科生物開招，入場費約１２５２５元
傳盈富（０２８００）將首次換經理人，最快１周內公布
未來資產推出恒生ＥＳＧ ＥＴＦ等三隻ＥＴＦ
富通保險去年首年年化保費收入按年上升１９％
帝國科技（００７７６）旗下電競隊獲和平精英春季賽冠軍，獎金１００萬元人民幣
招行（０３９６８）今年首季經營壓力大，有信心全年保持合理利潤增長
騰訊（００７００）啟動專項合規行動，落實個人信息保護全鏈條、全覆蓋
諾發集團（０１３６０）附屬訂立保理協議，涉最多３７００萬元人民幣
創勝集團（０６６２８）委任副總裁兼首席財務官翁曉路為執行董事
中國移動（００９４１）２月移動客戶淨減６２﹒９萬戶至９﹒６１億戶
煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量微跌１％，客戶數目升１﹒１％
中國中石控股（０１１９１）訂貸款融資協議
蔚來汽車（０９８６６）短期無漲價計劃，價格穩定有利用戶市場
信銀國際抽獎，客戶有機會獨享一卡美鑽及逾７萬元迎新獎
匯豐發行新一批美元綠色零售存款證，年息０﹒３２％
小鵬汽車（０９８６８）融資租賃成功發行深交所首單碳中和汽車租賃ＡＢＳ
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《國企紅籌》
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華虹（０１３４７）建議發行Ａ股在上交所科創板上市
國藥控股（０１０９９）未來３－５年將是零售業務轉型的快速成長期
中電信（００７２８）２月移動用戶淨增８９萬戶至３﹒７６億戶
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《神州民企》
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基石藥業（０２６１６）審計委員會已聘請會計師事務所對投資事項進行獨立調查
京東（０９６１８）旗下社區團購平台「京喜拼拼」裁員１０－１５％
新希望服務（０３６５８）會留意大灣區機會，料短期毛利率維持４０％水平
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《中國要聞》
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能源局表示１－２月太陽能發電裝機容量同比增近２３％
３月ＬＰＲ按兵不動，分析指貸款利率已經處於低位
銀保監表示金融機構科技型企業貸款餘額年增２３﹒２％
華鑫證券回應傳聞：未發現客戶存受反洗錢調查情況
人行３００億逆回購利率持平，淨投放２００億元
３月一年及５年期以上ＬＰＲ均持穩，符合市場預期
因涉樂視網造假案，平安證券、中德證券遭監管處罰
多家銀行加大住房按揭貸款投放規模，最快一周放貸
陽光城更新理財產品兌付方案，承諾盡快完成完全兌付
威馬、小鵬、特斯拉等上調汽車售價，惟蔚來不漲價
摩根士丹利證券等６機構獲人行批准入銀行間債券市場
華虹半導體擬回Ａ股於上交所科創板上市
寧德時代表示受上游漲價影響，已動態調整部分電池價格
北京市共有產權住房預售合同公開徵意見
東航一架搭載１３３人客機在廣西梧州掉落，傷亡未明
民航局確認東航昆明飛廣州客機於廣西墜毀，波音機齡不足７年
中國首二月從美國進口大豆減少一成六，豪買巴西大豆
外媒稱中國監管制定境外上市新規時將解決投資者擔憂
中國再要求微軟Ｂｉｎｇ將自動搜索建議功能暫停七天
督導組進駐後傳豆瓣擬關６０％娛樂小組，官方已否認
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６％，鴻海：在深圳主要園區已恢復生產
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《其他消息》
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羅致光冀重推保就業助企業反彈，料失業率不會突破７﹒２％
陳茂波稱港股總淡倉佔比僅１﹒３％，未見出現資金外流
賀一誠歡迎國務院任命傅自應為澳門國家安全事務顧問
本港２月整體通脹率升至１﹒６％，低於市場預期
回收基金推出前線回收員抗疫資助計劃，約７０００人受惠
黃傑龍稱倡「保就業」按上季員工人數計算金額
證監會表示將連同聯交所盡快擴大強制披露ＥＳＧ範圍
ＬＭＥ今起將鎳合約單日漲跌限制擴大至１５％
旅發局料今年訪港旅客約９６０萬人次，疫情紓緩時將重推賞你遊
十大屋苑周末成交創十個月新高
深股通額度全日流出近１４億元，外資結束連續兩日流入；滬股通額度全日流走近３３億元，陸
股通流出８４億元
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《俄烏開戰》
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中國１－２月自俄進口原油降９％沙特重登最大供應國
中國３月俄羅斯ＬＰＧ進口量超過去年供應總量
中國再向烏克蘭提供１０００萬人幣人道主義物資援助
俄軍動用高超音速導彈，是全球戰爭史首次
烏東蘇梅州化工廠洩漏氨氣，影響範圍２﹒５公里
烏總統炮轟雀巢與俄羅斯做生意，公司強調已無獲利
烏總統願會普京，警告談判失敗恐引發三次世界大戰
王毅稱中方就烏克蘭危機的主張是站在歷史正確的一邊
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《恒大困局》
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恒大（０３３３３）、恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）開市前停牌
恒大地產表示所有恒大存續公司債券自今日開市起停牌；恒大地產債券持有人會議通過「不逃廢
債」等三項議案
據報恒大轉讓南京恒澤三成股權，由中航信託再次接手
據報恒大本周將就重組框架召開全球投資者電話會議
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《新冠肺炎》
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本港新增１４０６８宗確診，核酸檢測４５２３宗
醫管局呈報２２３宗死亡個案，累計５９０６人離世
４月２１日放寬社距措施，張竹君稱疫情反彈不意外
林鄭稱３個月分階段放寬社距措施，先恢復晚市堂食；４月起取消九國禁飛令，大部分社距措施
不放寬；疫情急升走勢明顯遏制，專家亦指高峰過去；考慮專家意見後暫緩全民強檢
傳公院求醫市民須打針，醫管局表示救人為先會彈性處理
內地昨增本土確診及無症狀逾４千宗，上海疫情升溫
北京榆樂軒烤鴨店１１人感染，警方立案偵查兩經營人
港府向六區１４﹒５萬居民派測試包，因污水監測陽性
啟德暫託中心首階段約４００張病床投入運作
深圳灣口岸旅客清關服務時間今起縮短為朝１０晚６
港府對有傳媒就染疫死亡個案作誤導報道感遺憾
田北辰稱全民檢測是「國策」，若不進行難與內地通關
羅致光承認協助院舍防疫工作，追不上疫情發展
麥當勞捐３００萬元餐券予本港３萬基層人士
周大福推新一輪支援措施，料惠及１﹒７萬名院友等
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（ｚｚ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
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