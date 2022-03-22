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22/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為何好友大戶不乘勝追擊？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
２７﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。恒指期貨終於成功升抵前跌幅的０﹒５倍量度升
幅目標，卻無力升近０﹒６１８倍量度升幅目標。按道理，上周五（１８日）晚美股全面造好，
港股好友大戶乘勝追擊是順理成章的；但他們沒有這樣做，莫非對後市再升沒有信心？筆者認為
不是。經過上周連續兩個交易日有大成交配合的急升後，他們已錄得豐厚的利潤，而於市場內可
供殺戮的對象已不多。
　　仍逗留於市場內的淡友想必是實力雄厚者，好友大戶即使進一步施壓，亦不易對他們嚇退。
因此，先暫停進攻，給投資者大市力乏再升的假象，吸引新一批淡友入市，增大於下一輪攻勢中
的利潤。初步估計，自昨天（２１日）高位起的調整浪的跌幅有限運行時間亦不會長，若圖表形
勢進一步轉好，中長線投資者可伺機分批入市增持現貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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