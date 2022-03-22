《缸邊隨筆－石鏡泉》談政治、談疫、談市

《缸邊隨筆》今時談市，能只光看大利市機嗎？光看大利市機的話，就易輸光未天光，怎說

？



昨早，不是一開市，人人都開心，以為又會來升個千點？中美又話理順了中概股的一些問題

。劉鶴又組織了中國各路官方人馬做個穩定市場基金，做空者都被迫冚淡倉了，在外圍中概大升

下，周五的夜期都升了六百多點。因此昨早期指一開升六百多點，就使好友有了開香檳的衝動，

可惜，港期指昨早的六百點高升，只維持了幾秒，之後就跌，為甚麼？



＊炒股不能只看大利市機＊



就是因為只看大利市機，而不看政治、不看疫。



首先，要認識，真是要深刻的認識，外圍夜期可以是翌日港期的前哨，但事實，外圍夜期，

更多時是個誘餌，引誘無知者跟風，或放鬆警戒。試想想，如上周五的夜港期是不升不跌的話，

你道昨早投資者的警戒心會被解除？不解除就不易昨早買而不是沽了。昨日歡歡喜喜地買而不是

沽，今時怕要有些心不暢。



第二，要認識每個月的第三個周五，是美期權結算。３月１８日，是美期權、期指、股指、

股期權的月結算日，也是季結，如是以３月為結算的公司、基金，更是年結，上周五是有值

３﹒５萬億美元的期貨在結算。美國投資者要買賣中概股的期貨是會在港交所（００３８８）買

賣，還是會在華爾街買賣，在這麼一個敏感的日子裏，價股有異常波動，不是因為那邊的投資者

因愛你而買，或恨你而沽，而是：結算啦。輸贏都要認命，這種認命的買賣，可以有後續支持嗎

？不易吧！



不講大利市機面，講講政治面，２０２２年，３月２１日，烏總統話：如與俄羅斯談不成，

會有第三次世界大戰，他是在唸台詞，還是講真的？我不多講，看外電報道：



Ｕｋｒａｉｎｅ＇ｓ ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ ａｒｅ：「Ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ

ｗａｒ， ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｇｕａｒａｎｔｅｅｓ， ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ，

ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌ ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ， ｒｅａｌ

ｇｕａｒａｎｔｅｅｓ ｆｏｒ ｏｕｒ ｃｏｕｎｔｒｙ， ｒｅａｌ

ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｏｕｒ ｃｏｕｎｔｒｙ。」



Ｒｕｓｓｉａ＇ｓ ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ－ｌａｉｄ ｏｕｔ ｉｎ ａ ｃａｌｌ

ｗｉｔｈ Ｔｕｒｋｅｙ ｌａｓｔ ｗｅｅｋ－ ｃｏｎｓｉｓｔ ｏｆ ｔｗｏ

ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ ｏｆ ｄｅｍａｎｄｓ；Ｕｋｒａｉｎｅ ｍｕｓｔ ｒｅｍａｉｎ

ｎｅｕｔｒａｌ ａｎｄ ｎｏｔ ａｐｐｌｙ ｔｏ ｊｏｉｎ Ｎａｔｏ， ａ

ｐｏｉｎｔ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ ｈａｓ ａｌｒｅａｄｙ

ｃｏｎｃｅｄｅｄ﹒Ｕｋｒａｉｎｅ ｗｏｕｌｄ ａｌｓｏ ｎｅｅｄ ｔｏ

ｕｎｄｅｒｇｏ ａ ｄｉｓａｒｍａｍｅｎｔ ｐｒｏｃｅｓｓ ｔｏ ｅｎｓｕｒｅ ｉｔ

ｉｓｎ＇ｔ ａ ｔｈｒｅａｔ ｔｏ Ｒｕｓｓｉａ， ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ＇ｄｅ－

Ｎａｚｉｆｙ＇ｉｔｓ ａｒｍｅｄ ｆｏｒｃｅｓ。



Ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ ｃａｔｅｇｏｒｙ ｏｆ Ｒｕｓｓｉａｎ ｄｅｍａｎｄｓ

ｉｓ ｗｈｅｒｅ ｍｏｒｅ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙ ｗｉｌｌ ｌｉｅ，

ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｏｐ Ｔｕｒｋｉｓｈ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ

ａｄｖｉｓｅｒ Ｉｂｒａｈｉｍ Ｋａｌｉｎ， ａｎｄ ｗｉｌｌ ｒｅｑｕｉｒｅ

ｆａｃｅ－ｔｏ－ｆａｃｅ ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｐｕｔｉｎ

ａｎｄ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ。



Ｍｒ Ｋａｌｉｎ ｗａｓ ｍｕｃｈ ｌｅｓｓ ｓｐｅｃｉｆｉｃ ａｂｏｕｔ

ｔｈｅｓｅ ｉｓｓｕｅｓ， ｓａｙｉｎｇ ｓｉｍｐｌｙ ｔｈａｔ ｔｈｅｙ

ｉｎｖｏｌｖｅｄ ｔｈｅ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ Ｄｏｎｂａｓ， ｉｎ ｅａｓｔｅｒｎ

Ｕｋｒａｉｎｅ， ｐａｒｔｓ ｏｆ ｗｈｉｃｈ ｈａｖｅ ａｌｒｅａｄｙ

ｂｒｏｋｅｎ ａｗａｙ ｆｒｏｍ Ｕｋｒａｉｎｅ ａｎｄ ｓｔｒｅｓｓｅｄ

ｔｈｅｉｒ Ｒｕｓｓｉａｎｎｅｓｓ， ａｎｄ ｔｈｅ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ

Ｃｒｉｍｅａ。



Ａｌｔｈｏｕｇｈ Ｍｒ Ｋａｌｉｎ ｄｉｄｎ＇ｔ ｇｏ ｉｎｔｏ ｄｅｔａｉｌ，

ｔｈｅ ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎ ｉｓ ｔｈａｔ Ｒｕｓｓｉａ ｗｉｌｌ ｄｅｍａｎｄ

ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｕｋｒａｉｎｉａｎ ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｓｈｏｕｌｄ ｇｉｖｅ

ｕｐ ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ ｉｎ ｅａｓｔｅｒｎ Ｕｋｒａｉｎｅ﹒ Ｔｈａｔ

ｗｉｌｌ ｂｅ ｄｅｅｐｌｙ ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｕｓ﹒ －ＢＢＣ



上段文字，大家各自揣測。我的感覺，不好。



烏總統是戲子出身，慣做戲，俄總統是軍人╱特務出身，慣直截了當。普京也表示過烏總統

無乜誠意談。如果今周談不來，普京或會更大開打，因為美國一方面叫中國不可幫俄，但自己就

大輸武器（不是麵包）予烏，俄會怎反應？普京已講明了，予烏武器，等同參戰。



如俄烏和談未能速成事，美國送武予烏則即成事，又如俄打下這載武器予烏的運輸機、車隊

，會怎了。西線戰鼓擂，股市不受累？如一旦有核戰，去何處避。



筆者對港府的抗疫、防疫政策、措施，是心淡至極，２月１０日筆者有文：《封城１４日抗

疫》，日前，有一部分香港市民給了中央一封請願信。香港第五波疫情，已死了５０００多人，

日染疫以萬計，起始是因國泰的空少空姐不遵守家居隔離而帶出來的禍，當這禍未彌補好前，又

話要放寬九個國家的禁飛令。如果這在解禁時，能對回港者嚴格實行完完全全的隔離、檢測，才

可回到港社區的話，這個放寬是可以的。但港府真能保證這些回港者，不會又是另批「空少、空

姐」？



從港府的外防輸入往績看，難給人個驚喜，可以扭虧為盈吧！



作為投資者怎好？可以短線地看大利市機炒下，但最好不要過夜，因為怕一覺醒來西線戰事

隆，走都走唔切，如揸貨有點重，適時買些５００點下（即約２０８００）的４月Ｐｕｔ，昨約

４００點左右，以對冲在４月１５日之後，港疫情再升，屆時又要不要再斷這個九國的禁飛令？

看奧地利的放寬又再收緊便知，防疫是要講科學，不是講順民意，特別是一小部分人的民意。



今時講政治、講疫，是為保身家、性命，投資者可以不理外圍政治、內圍疫情而只盯住大利

市機，但怕是撿了芝麻，掉了西瓜。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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