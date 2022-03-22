《神州民企》山水水泥年度少賺１２﹒９％，股息不超過２５﹒６分

《經濟通通訊社２２日專訊》山水水泥（００６９１）公布截至去年１２月底止年度盈利

２７﹒７７億元（人民幣．下同），跌１２﹒９％，每股盈利０﹒６４元，建議派發末期股不超

過０﹒２５６元，而２０２０年同期沒有派發。

該公司期內收入約２４６﹒６０億元，升１８％，毛利７２﹒６億元，增長４﹒２％，營業

利潤４１﹒９８億元，減少９﹒９％。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

