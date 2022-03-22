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22/03/2022 08:25

【企業盈警】華僑城（０３３６６）料年度盈轉虧最多９﹒２億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華僑城（０３３６６）預期截至去年底止年度公司權益擁有人
應佔淨虧損不超過９﹒２億元（人幣．下同），而上年同期公司權益持有人應佔溢利約６３８０
萬元。華僑城由盈轉虧主要受行業宏觀調控及房地產市場環境變化的影響，部分聯營公司業績大
幅下滑，且減值擴大。
　　該公司將於本月底公布業績。（ｍｈ）

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