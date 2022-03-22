【企業盈警】華僑城（０３３６６）料年度盈轉虧最多９﹒２億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》華僑城（０３３６６）預期截至去年底止年度公司權益擁有人

應佔淨虧損不超過９﹒２億元（人幣．下同），而上年同期公司權益持有人應佔溢利約６３８０

萬元。華僑城由盈轉虧主要受行業宏觀調控及房地產市場環境變化的影響，部分聯營公司業績大

幅下滑，且減值擴大。

該公司將於本月底公布業績。（ｍｈ）

