【恒大困局】恒大物業１３４億人幣質押存款被銀行強制執行

《經濟通通訊社２２日專訊》中國恒大（０３３３３）主要附屬恒大物業（０６６６６）公

布，在審核截至２０２１年１２月３１日止年度的財務報告過程中，發現公司有約１３４億元人

幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行，公司將成立獨立調查委員會及

安排委聘專家進行調查。中國恒大表示，亦將成立獨立調查委員會跟進事件對公司的影響。

恒大汽車（００７０８）公布，考慮到恒大物業屬中國恒大系內重要子公司，公司亦會相應

考慮該情況對公司財務上的影響。



＊中國恒大積極與債權人溝通＊



中國恒大公布，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風

險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法

律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

另外，中國恒大、恒大物業及恒大汽車公布，由於自去年下半年起方中國恒大集團或個別公

司經營情況發生重大變化，核數師於年度增加大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響

，根據目前掌握的資料，無法按期完成審計程序，故預期無法根據上市規則在本月底或之前刊發

截至２０２１年１２月３１日止年度之經審核業績。

三間公司均於昨日開市前停牌，將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｍｈ）

