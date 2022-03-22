《專家之言－李偉傑》動盪市可留意前景優越股，百心安具投資價值

《專家之言》港股過山車，過去一周恒生指數大幅波動，在市場避險情緒升溫下，上周一度

跌至１８２３５點創近年低位，而早前亦提及短期影響港股的四個負面因素包括俄烏局勢、中概

股退市憂慮、港元轉弱和內地疫情問題，假若其中一個因素轉好港股在低位開始見承接，若果再

多一個因素轉好的話，可以出現反彈，首先國務院金融委召開專題會議，提出五大問題，就中概

股、平台經濟監管、房地產、香港金融穩定及貨幣政策等市場主要關切作出回應，穩定市場信心

，雖然被動於美方意向，但至少使中概股退市憂慮短期降溫。加上內地疫情經過個別地區封城強

檢後，現在初步見確診數字仍然受控，帶來第二個轉強因素。不過俄烏局勢仍然緊張，頭四次會

談仍未見有任何實質進展，雖然預料局勢仍然維持緊張，不過只要北約或者其他地方未有進一步

參與，和沒有涉及核武等敏感議題，市場將逐步消化俄烏衝突帶來影響。不過以恒指急跌過後反

彈，現時逐步挑戰３月初遺留下來的裂口位置，昨天（２１日）恒指反彈高位２１８２３點已修

復３月４日下跌裂口位底部２１８３８點水平，若果市場氣氛再樂觀，短暫仍有望修復３月３日

下跌裂口位底部２２３７８點，該水平亦接近恒生指數由２月中２５０５０點下跌至１８２３５

點反彈０﹒６１８黃金比率２２４４６點，因此預料恒生指數第一個反彈位置２１８００已完成

，在下一步反彈目標將在２２４００點附近，但這水平需要帶來更好消息例如企業業績表現理想

等因素才可以再上望更高水平，在急彈過後不妨趁高逐步獲利，下方短暫可在２００００至

２０６００點再重新部署。



＊去年收入增逾倍，冠心病醫療器械具增長潛力＊



港股經歷大幅震盪後，雖然重磅股份錄得明顯反彈，上周提及的本地銀行股、中資電訊股及

工業股過去一周除了帶來防守穩定作用外，在市場過度悲觀的投資情緒消散後，亦可跟隨大市反

彈，在動盪市況中可尋找發展前景優越或者具有盈利爆發前景的股份作準備，而剛公布業績的百

心安（０２１８５）專注發展全降解支架療法，去年業績虧損３﹒６１億元人民幣，收入７１６

億元人民幣，按年增長１０９％，未有盈利屬於預料之內，因為生物製藥股份早期需要大量研發

以及等待產品商業化，現時正處於收集期。

百心安是其中一家涉足醫療器械的公司，主要針對冠心病的醫療技術開發，在研產品涉及血

管介入及神經外科介入的領域。公司研發的產品屬創新介入式心血管裝置，目前專注於兩種療法

，包括「全降解支架」（ＢＲＳ）療法，以解決中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿

足醫療需求；及「腎神經阻斷」（ＲＤＮ）療法，以解決患者於治療未控高血壓及頑固性高血壓

方面的未滿足醫療需求。而人口老化及健康問題被關注下，加上中國冠狀動脈患病人數見上升趨

勢，而經皮冠狀動脈介入治療，亦即氣球血管擴張手術在國內亦未全面普及，所以相信相關的治

療器械市場會有良好的增長潛力。由於此類療法相對傳統療法手術時間較短，而且侵入性相對較

低，加上術後併發症較少，能減輕患者長期服用藥物的負擔及潛在的副作用，亦令患者可更快康

復，具更多的好處。



＊料明年陸續推出產品，商業化後盈利將爆發增長＊



作為生物科技公司短期盈利表現未能完全反映長遠投資價值，因為普遍生物科技股份上市集

資在於保持產品研發推進，假若臨床試驗過程理想，進入商業化後，相關企業盈利將會錄得爆發

性增長。集團２０１４年７月開始研發ＢｉｏｈｅａｒｔＲ全降解支架系統。而產品已於

２０１７年２月獲國家藥品監督管理局認定為「創新醫療器械」，因此合資格進入快速審批程序

。按照計劃，公司將於２０２２年底前完成確認性臨床試驗所需程序，並向國家藥品監督管理局

提交確認性臨床試驗結果，以供批准。預計將於提交後九個月內取得國家藥品監督管理局批准，

並於２０２３年第三季度推出此產品。此外集團將推出市場首款商業化的腎神經阻斷產品，在治

療未受控制的高血壓及頑固性高血壓方面，被認為是具有經證實臨床療效的療法之一。第二代

ＩｂｅｒｉｓＲ是公司自主開發的第二代腎神經阻斷（ＲＤＮ）系統，其主要好處為有效縮短手

術時間，減少患者和手術醫生暴露於輻射的時間及帶來的風險。產品已進入臨床試驗，預計於來

年第二季度有望取得國家藥品監督管理局批准，準備日後於歐洲進行銷售。而在日本亦與當地領

先的醫療器械公司泰爾茂合作進行相關臨床試驗，預期於今年內展開，並將於２０２５年正式於

日本推出第二代ＩｂｅｒｉｓＲ。期望未來產品進行商業化，帶來盈利爆發空間，相信屆時將可

進一步顯現集團價值。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒

有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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