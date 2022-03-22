《盤後部署》科技股支撐大市，恒指短期有望上試２２３００水平

《經濟通通訊社２２日專訊》美股三大指數回軟，惟港股並無跟隨下跌，高開９７點報

２１３１９，之後升幅逐步擴大，午後升逾６００點。

科技股支撐大市，ＡＴＭ三隻重磅科技藍籌股合共為恒指貢獻點升幅。創下中概股回購規模

紀錄的阿里巴巴（０９９８８）進一步收復前失，收市升１１﹒２％，報１１０﹒２元，為表現

最佳藍籌；美團（０３６９０）升６﹒３２％，報１５３元；騰訊（００７００）就升

４﹒１９％，報３８８元。此外，今天將公布業績的小米（０１８１０）臨收市階段升幅擴大，

收市升６﹒１３％，報１４﹒２元；網易（０９９９９）更揚８﹒５％；京東（０９６１８）、

嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度（０９８８８）都升逾５％。

隔晚油價飆７％，三桶油全日強勢。中海油（００８８３）４﹒４４％，報１０﹒３６元；

中石油（００８５７）升４﹒７２％，報３﹒９９元；中石化（００３８６）就升２﹒４８，報

３﹒７２元。內房股方面，發盈警的融創中國（０１９１８）低開８％，惟之後跟隨大市回升，

收市升３﹒１６％，報６﹒２元；同系的融服（０１５１６）同樣報升，收市升８﹒３７％，報

５﹒４４元。至於純利下跌一成六兼停派紅股的煤氣（００００３）全日表現低沉，逆市急挫

１４﹒１１％，報９﹒９８元，為表現最差藍籌股。

恒指收報２１８８９，升６６７點或升３﹒１５％，主板成交１４０３﹒１６億元。國企指

數報７５３８，升２９４點或升４﹒０６％。恒生科技指數報４６５３，升２３７點或升

５﹒３７％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報３２５９，升６點或升０﹒１９％，成交

４０２７﹒９９億元人民幣。深證成份指數報１２３１８，跌６０點或跌０﹒４９％，成交

２１４３﹒９１億元人民幣。



＊福萊特玻璃失守２８元宜離場＊



大市方面，成交額雖較上日減少８７億元，至１４０３億元，惟錄得１５３億元資金流入，

而單計上午的賣空金額亦大幅減少至９９億元。值得留意的是，是日港股主動買沽比率為

５７：４３，大戶主動買沽比率達６１：３９，大戶買入比率今個月首次超過６０％，再留意多

隻科技股如騰訊、阿里巴巴、美團、小米等的資金流入，反映大戶好友現時積極入市。從日線圖

看，恒指上周二（１６日）及三（１７日）反彈逾３０００點後，走勢正不斷向上收復，１０天

線開始有向上升的跡象，ＭＡＣＤ牛差距亦開始擴闊，估計恒指短期內有力上試２２３００點水

平。

個股方面，福萊特玻璃（０６８６５）去年純利增加３０％至２１億元人民幣，但股價逆市

急跌５﹒８５％。事實上，公司過去派息按年有所增加，但今次業績公布不派末期息，相信令部

分投資者卻步。此外，工信部今天公布２月光伏壓延玻璃平均價格跌約四成，亦可能是公司股價

受挫的其中一個因素。從日線圖看，股價今天已跌穿１０天線，此平均線升勢開始放緩，

ＭＡＣＤ牛差距亦大幅收窄，短期內若失守今年低位２８﹒４元，投資者宜止蝕離場。（ｅｒ）

