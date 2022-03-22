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22/03/2022 14:08

【外圍經濟】日本東北地震破壞嚴重，新幹線全面通車需時１個月

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本東北部上周三（１６日）大地震導致部分新幹線停運，東
日本鐵路公司周一（２１日）表示，力爭在４月２０日前後恢復全面通車。東鐵指出，地震導致
宮城縣白石藏王站附近一列電車脫軌，此外還發現高架橋、電線桿、軌道受損或變形等１千處問
題。（ｊｆ）

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