【國際要聞】朴槿惠確定於周四返回大邱市私宅

《經濟通通訊社２２日專訊》因親信干政等案而服刑的南韓前總統朴槿惠，去年１２月３１
日獲得總統文在寅特赦。朴的律師今日表示，她將於２４日（周四）上午８時３０分離開接受治
療的三星首爾醫院，直接遷入在大邱市達城郡購置的私宅。朴槿惠將在出院和抵達住宅後向國民
致意，外界關注她是否會提及候任總統尹錫悅或新政府。（ｊｆ）
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