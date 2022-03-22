《台股攻略－黃振宇》俄烏戰爭僵持不下，化工股受資金追捧

《台股攻略》俄烏戰爭僵持不下，台股今日（２２日）電子及金融等權值股偏軟，但中小型

股表現活躍，化工股上揚，加權指數尾段回穩，收１７５６０點，微跌０﹒６點，成交金額為

２３７７﹒０７億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入１５﹒８９億元。

電子權值股方面，台積電收５８３元，跌０﹒５％；聯發科收９７５元，跌０﹒３％；鴻海收

１０４元，跌０﹒５％。聯詠遭外資睇淡今年毛利率表現並下調目標價，股價跌３﹒６％；國巨

今日回勇，升３﹒２％。金融股的王道銀行升近４％，兆豐金及遠東銀升超過１％，富邦金及國

泰金均無起跌，開發金、元大金、台中銀及新光金均跌０﹒２％至０﹒５％。股王矽力 ＫＹ將

於本周五（２５日）除淨，每股派發現金股息１８元，其股價上升１﹒６％，收３４１０元。其

他ＩＣ設計千金股的信驊、祥碩、譜瑞－ＫＹ及世芯－ＫＹ均升１﹒１％至２﹒３％，力旺及旭

隼則分別跌１﹒４％及２％。俄烏戰事令尿素及鉀肥等化肥價格高企，加上各國經濟陸續解封，

帶動電子及化學用品需求升溫，消息令化工股受資金追捧，中華化、三福、東鹼紛紛漲停，三晃

升９﹒２％，勝一升近３％，永光升３﹒７％，同時上市化工類股指數曾升近３％，創１０年半

新高。ＳＥＭＩ（國際半導體產業協會）今日指出，２０２２年全球前端晶圓廠設備支出總額將

達１０７０億美元，不僅首度突破千億美元，更連續三年呈現大幅成長，按年增幅達１８％。

俄烏戰事仍存在不確定性，避險資產的國際油價及金屬價格高漲，預料台股維持窄幅上落，

若然大市上升時，成交金額可重上３０００億元以上，將有望回復升勢。建議投資者可留意擁有

良好業績的高息股份作防守操作。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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