《窩輪豪情－梁業豪》反覆偏軟市況中牛熊證市場的殺倉危機

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、電

訊業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵

（０００６６）、中海油（００８８３）與長和（００００１），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中

華煤氣（００００３）、海螺創業（００５８６）與頤海國際（０１５７９）。

今早（２２日）港股的開局不錯，淡友未見急於再攻。恒指期貨於２１９８５找到（ａ）浪

頂後，相信已展開了（ｂ）浪調整，而（ｂ）浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪。（ｂ）

－ａ浪已於２１０７１找到終點，現正往上找尋（ｂ）－ｂ浪頂，然後進入（ｂ）－ｃ浪下跌過

程。整體而言，港股正處於反覆偏軟的局勢中。恒指牛證重貨區現為２０５００－２０５９９，

恒指熊證重貨區則為２２０００－２２０９９。若往下突破，將共有１７隻恒指牛證被殺倉，殺

傷力等同１４１６張恒指期貨淡倉。若往上突破，則將共有４５張恒指熊證被殺倉，殺傷力等同

１９０８張恒指期貨好倉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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