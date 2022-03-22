【虛幣世界】鮑威爾言論激進，比特幣輕微下跌

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚加密貨幣大概維持水平狀態，但隨後聯儲局主席鮑威爾發
表有關於加息的激進言論，他表示下次加息可能將會提高半厘，以壓制通脹，消息使比特幣輕微
下挫，而美股則同樣下跌，以太幣則維持升勢，其他主要加密貨幣走勢榮辱互見。
Ｆａｉｒｌｅａｄ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ創始人兼管理合夥人Ｋａｔｉｅ
Ｓｔｏｃｋｔｏｎ表示，目前交易加密貨幣處於低交易量，使走勢趨水平狀態，但情況正常，因
為目前好淡雙方處於交戰的優柔寡斷狀態，但她認為短期仍然會看漲，假如比特幣可以突破到
４５０００美元水平的話，相信將會吸引投資者重返交易場並提升交易量。
據經濟通據數顯示，比特幣現報４１１７４﹒２２（美元．下同），升０﹒４２％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２９０８﹒８７元，升０﹒６５％；艾達幣報０﹒９１６０元，跌
０﹒１１％；瑞波幣報０﹒８３７７元，升０﹒０６％。（ｕｌ）
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