《談國論企－黎偉成》港股先升迅跌恐港府疫政再失敗

《談國論企》港股恒生指數於２０２２年３月２１日高開４１１點，便迅告收窄升幅，更於

上午１１時許倒跌，顯然對香港特區政府行政長官林鄭同一時間推出的最新「防疫政策（下稱「

疫政」）」有疑問。尤其是在確診人數在高位運行、帶疫隱性人士眾多、醫療系統淪陷等劣況底

下，開出開放社區距離等期票，而又沒有有用的防疫控疫的備案穩港，爆發第六、七波擴散威脅

不輕。千萬不要相信打針有效，因現時的疫苗不成熟而仍為試針，使頗不少人打了三針仍中招，

美歐以至亞洲多地「重啟經濟」後惡疫再大爆發？



＊強行放寬社距不扶危救命促打疫苗試劑＊



我就香港特區政府所推出的最新「疫政」，提出幾個問題（不是追問），最重要的是（一）

要暫緩全民強檢，理由為「錯過了最佳時機」。強檢的「最佳」時機，據稱是疫情大爆發的初期

，或是高峰期過和漸次「受控」之時，還清楚地記得港府在一個月前即２月２２日宣布：會在３

月份實行全民強制檢測，即在新冠肺疫變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ在港作幾何級大爆發和大擴散之

前，如能在３月初果斷執行，就未必會出現超級大擴疫至每日有數以萬計的人確診。全民強檢是

大事，不是一按制就馬上做到，但香港受惡疫肆虐兩年，作為一個負責任的政府和領導，就好應

該在這漫長的？月裏作出種種備案和準備工作，隨時應變，而不是突然「決定」，再謀計策，乃

見步行步和無為而治之劣象。尤其是有不少人多時提出港府「不中聽」的學習國家行之有效的強

檢、「健康碼」等防疫控疫政策，有研究、部署過嗎？

不僅反覆拖延強檢，港府在此番所推出的新「疫政」，同樣重大的問題是（二）只作出多方

面的放寬社交距離的期票，而沒有認真地探討如何救病、扶危的政策。君不見，香港現時已有逾

百萬人確診，和有「估計」確診者會有多數十萬人，隱性病人更多於此數，和每日還是有逾萬人

中招，如何是好？有如斯可觀的人中招，和預期陸續有來之量亦不少，使已經淪陷和失控的醫療

系統，更難以救治病人，由「淺」變深、自「輕」轉重甚至面對死亡威脅者更甚，為甚麼不好好

認真用心的想一下提升醫療系統能力，好好保護港人的生命、健康？為甚麼不好好善用內地支援

香港的醫護專材、醫藥物資，與香港忙得要死的醫護好好配合，以救人治病為首任。

港人的健康和生命不重要嗎？難到惡疫在香港４月２１日放寬社交距離當日，便會一夜之間

大大減退甚至消失了嗎？為甚麼不先控疫、救人，後逐步放寬，惡疫已肆虐了兩年，還未有見盡

頭之日，急甚麼？

必須指出的，是（三）任何人包括醫學專家，都千萬不要稍一忽視新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－

１９的惡性和毒性，理由為（Ｉ）這是肺炎，不是普通流行性感冒，染此疫的最大問題是（ｉ）

暫時沒有藥物可即時治療，（ｉｉ）病毒主要是先攻擊病者的肺部，肺部受損，會連累心、腎、

肝、腦等其他內臟功能，有可能是永久性的損害，有可能導致很快的死亡。



＊港庸官弄出國安及防疫大漏洞有政治失誤＊



麻煩的是（ＩＩ）此為新生的冠狀惡性肺疫，沒先例可援，無藥對症，乃全世界一眾專家和

群醫束手無策之因。研發疫苗的時間，通常要用５年的時間作三期的臨床實驗，始有望出現實際

和相對可靠的防禦效力，而全球現時用以應對新冠肺疫的疫苗該是第一期臨床實驗之物，即係「

試劑」，副作用難料，有效期有限，現時一年打三針的人不少中招。你說香港現況漸步「群體免

疫」，打了「試劑」可以嗎？

全世界現時都沒有可用有效治療藥物，怎可以「與病毒同存」？說「共存」的人，請稍為用

腦，稍為負責任，好不好？

「疫政」還涉及（四）政策和涉嫌政治的重大誤失的問題，是（１）港府居然讓９個禁飛的

國家或地區航機來港，所涉之地的疫情相當嚴重，只是「沒有香港般嚴重」，很有可能再一次成

為「外防輸入」大漏洞，使（２）香港與內地通關之期，更遙不可及。

香港的庸官在過去５年出現許許多多政治失誤，最重要的有：（甲）由「反修例」演變為黑

暴和「港獨」惡行，要國家出手制定《港區國安法》，和建設中央駐港國安處、香港警務處亦建

國安處，始使美帝難在香港為所欲為的興波作浪，而香港不再成為國家安全的大黑洞。（乙）再

看今天，港府的「疫症」，使香港的疫情大擴散，更間直接「外輸」疫情到深圳、上海等與香港

有密切聯繫的城市，現時還要匆匆再開放航空大門？為甚麼港府庸官不好好設法扶危救命管控好

疫情，與內地通關？反而匆匆通外？

如果有人質問：香港有些庸官劣材愛「國際」，不愛國？我不反對！

我要十分嚴正指出：港府一眾官員要認認真真在政治上作出改正。為甚麼不接受、不學習國

家的防疫控疫好政策和措施？為甚麼不「低聲下氣」的請教？為甚麼抗拒強檢和「健康碼」？香

港一眾庸官、劣人為國家帶來許許多多政治上重大問題和失誤，顯然不接受自己的應有國藉之嫌

。既然中央可以制定《港區國安法》，而香港的疫情處理為另一個威脅國家的大漏洞，當須嚴肅

處理，把嚴重失職者撤走，讓能者當之，有甚麼不可以？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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