《異動股》煤氣（３）低開逾一成，純利下跌１６％兼停派紅股

《經濟通通訊社２２日專訊》煤氣（００００３）現價跌１０﹒６７％，報１０﹒３８元，

該股成交約４５７萬股，涉資４７４５萬元。

煤氣公布，截至去年１２月３１日止全年純利５０﹒１７億元，按年跌１６﹒４８％，每股

基本盈利２６﹒９仙；派發末期息２３仙，全年共派股息每股３５仙，惟取消派發紅股。集團表

示，如無特殊情況，預計２０２２年度全年每股股息將不少於２０２１年度所派發之中期及末期

股息。

煤氣公布，去年全年本港煤氣銷售量約為２７６﹒７７億兆焦耳，較上年度輕微下降１％；

而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較上年度上升８﹒８％。截至

２０２１年底，客戶數目為１９６﹒５萬戶，較上年度增加２﹒１萬戶，輕微上升１﹒１％。



表列部分大行對煤氣最新評級：

大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

摩通 １０﹒５０→８﹒５０ 中性→減持

瑞信 ９﹒９０→９﹒１０ 維持跑輸大市

大和 １３﹒５０→９﹒８０ 跑贏大市→賣出

滙證 １２﹒６０→１０﹒８０ 維持持有

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現時，恒生指數報２１３１９，升９７點或升０﹒４６％，主板成交１９﹒９６億元。國企

指數報７２８９，升４４點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４４４０，升２４點或升

０﹒５５％。

即月期指新報２１３６８，升１３３點，高水４９點。即月國指期貨報７３０７，升４７點

，高水１８點。即月科指期貨新報４４４８，升２８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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煤氣（００００３） １０﹒３８元 跌１０﹒６７％

恒地（０００１２） ３３﹒８０元 無升跌

中電（００００２） ７５﹒８５元 跌０﹒２６％

港燈（０２６３８） ７﹒７８元 無升跌

港鐵（０００６６） ４２﹒１５元 升０﹒１２％

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（ｈｃ）

