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22/03/2022 09:26

《異動股》煤氣（３）低開逾一成，純利下跌１６％兼停派紅股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》煤氣（００００３）現價跌１０﹒６７％，報１０﹒３８元，
該股成交約４５７萬股，涉資４７４５萬元。
　　煤氣公布，截至去年１２月３１日止全年純利５０﹒１７億元，按年跌１６﹒４８％，每股
基本盈利２６﹒９仙；派發末期息２３仙，全年共派股息每股３５仙，惟取消派發紅股。集團表
示，如無特殊情況，預計２０２２年度全年每股股息將不少於２０２１年度所派發之中期及末期
股息。
　　煤氣公布，去年全年本港煤氣銷售量約為２７６﹒７７億兆焦耳，較上年度輕微下降１％；
而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較上年度上升８﹒８％。截至
２０２１年底，客戶數目為１９６﹒５萬戶，較上年度增加２﹒１萬戶，輕微上升１﹒１％。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表列部分大行對煤氣最新評級：
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　
　　　摩通　　　１０﹒５０→８﹒５０　　　中性→減持　
　　　瑞信　　　　９﹒９０→９﹒１０　　維持跑輸大市　
　　　大和　　　１３﹒５０→９﹒８０　　跑贏大市→賣出
　　　滙證　　　１２﹒６０→１０﹒８０　　維持持有　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　現時，恒生指數報２１３１９，升９７點或升０﹒４６％，主板成交１９﹒９６億元。國企
指數報７２８９，升４４點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４４４０，升２４點或升
０﹒５５％。
　　即月期指新報２１３６８，升１３３點，高水４９點。即月國指期貨報７３０７，升４７點
，高水１８點。即月科指期貨新報４４４８，升２８點。

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　煤氣（００００３）　１０﹒３８元　跌１０﹒６７％
　　恒地（０００１２）　３３﹒８０元　　　　　無升跌
　　中電（００００２）　７５﹒８５元　　跌０﹒２６％
　　港燈（０２６３８）　　７﹒７８元　　　　　無升跌
　　港鐵（０００６６）　４２﹒１５元　　升０﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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