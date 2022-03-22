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22/03/2022 13:56

《異動股》阿里（９９８８）擴大升幅至逾８％，美團升逾４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）現價升８﹒６８％，報１０７﹒７元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒５１％。該股成交約３９６６萬股，涉資４１﹒４４億
元。
　　阿里巴巴董事會已授權將股份回購計劃總額從１５０億元美元上調至２５０億美元，增加三
分二，計劃有效期為兩年至２０２４年３月止。截至上周五（１８日），該公司根據早前公布的
股份回購計劃，共回購５６２０萬股美國存託股，總額約９２億美元。
　　午後阿里及美團（０３６９０）擴大升幅，美團現升４﹒４５％，報１５０﹒３元。ＡＴＭ
股帶動恒生指數擴大升幅至升４２９點或升２﹒０２％，報２１６５０，主板成交８５９﹒３６
億元。國企指數報７４４０，升１９５點或升２﹒７０％。恒生科技指數報４５６１，升１４５
點或升３﹒２９％。
　　即月期指新報２１６４３，升４０８點，低水８點。即月國指期貨報７４４２，升１８２點
，高水２點。即月科指期貨新報４５５９，升１３９點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２６３，升９點或升０﹒３０％，成交３１１５﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３０，跌４９點或跌０﹒４０％，成交４３５５﹒５７億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒７０元　升８﹒６８％
　　美團（０３６９０）　　　１５０﹒３０元　升４﹒４５％
　　騰訊（００７００）　　　３７９﹒４０元　升１﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　２４７﹒８０元　升３﹒６８％
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒８６元　升３﹒５９％
　　舜宇（０２３８２）　　　１４１﹒４０元　升２﹒７６％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１９﹒６０元　升３﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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