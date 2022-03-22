《異動股》阿里（９９８８）擴大升幅至逾８％，美團升逾４％

《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）現價升８﹒６８％，報１０７﹒７元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒５１％。該股成交約３９６６萬股，涉資４１﹒４４億

元。

阿里巴巴董事會已授權將股份回購計劃總額從１５０億元美元上調至２５０億美元，增加三

分二，計劃有效期為兩年至２０２４年３月止。截至上周五（１８日），該公司根據早前公布的

股份回購計劃，共回購５６２０萬股美國存託股，總額約９２億美元。

午後阿里及美團（０３６９０）擴大升幅，美團現升４﹒４５％，報１５０﹒３元。ＡＴＭ

股帶動恒生指數擴大升幅至升４２９點或升２﹒０２％，報２１６５０，主板成交８５９﹒３６

億元。國企指數報７４４０，升１９５點或升２﹒７０％。恒生科技指數報４５６１，升１４５

點或升３﹒２９％。

即月期指新報２１６４３，升４０８點，低水８點。即月國指期貨報７４４２，升１８２點

，高水２點。即月科指期貨新報４５５９，升１３９點，低水２點。

上證綜合指數報３２６３，升９點或升０﹒３０％，成交３１１５﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３３０，跌４９點或跌０﹒４０％，成交４３５５﹒５７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０７﹒７０元 升８﹒６８％

美團（０３６９０） １５０﹒３０元 升４﹒４５％

騰訊（００７００） ３７９﹒４０元 升１﹒８８％

京東集團（０９６１８） ２４７﹒８０元 升３﹒６８％

小米（０１８１０） １３﹒８６元 升３﹒５９％

舜宇（０２３８２） １４１﹒４０元 升２﹒７６％

瑞聲（０２０１８） １９﹒６０元 升３﹒２７％

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（ｈｃ）

