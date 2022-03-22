午後恒指擴大升幅至逾５００點，阿里貢獻逾１６０點

《經濟通通訊社２２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布董事會已授權將股份回購計劃總

額從１５０億元美元上調至２５０億美元，增加三分二，創下中概股回購規模紀錄。消息支持阿

里股價全日升不停，今早高開逾３％後，股價不斷攀升，午後擴大升幅至超過一成；現升

１０﹒４９％，報１０９﹒５元，暫連升２日，累計升幅１１﹒３４％；成交約５７５１萬股，

涉資６０﹒８０億元。阿里單獨貢獻恒指逾１６０點，拉升恒指升幅擴大至超過５００點。

另外科網股一同造好；美團（０３６９０）升４﹒５２％，報１５０﹒４元；騰訊

（００７００）升２﹒６９％，報３８２﹒４元；京東集團（０９６１８）升５﹒８６％，報

２５３元。

受惠油價向上，三桶油有支持；中石油（００８５７）升４﹒７２％，報３﹒９９元；中海

油（００８８３）升４﹒６４％，報１０﹒３８元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅

１６﹒３７％；中石化（００３８６）升２﹒２％，報３﹒７１元。

煤氣（３）業績純利下跌１６％兼停派紅股，今早低開一成後跌幅持續擴大，現跌

１４﹒０３％，報９﹒９９元，為最差表現藍籌股。

現時，恒生指數報２１７６５，升５４４點或升２﹒５７％，主板成交１１０７﹒８３億元

。國企指數報７４８０，升２３６點或升３﹒２６％。恒生科技指數報４５９１，升１７５點或

升３﹒９７％。

即月期指新報２１７５７，升５２２點，低水９點。即月國指期貨報７４７８，升２１８點

，低水３點。即月科指期貨新報４５８９，升１６９點，低水３點。

上證綜合指數報３２５９，升６點或升０﹒１９％，成交４０２７﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，跌６０點或跌０﹒４９％，成交５５９９﹒９７億元人民幣。





表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０９﹒５０元 升１０﹒４９％

美團（０３６９０） １５０﹒４０元 升４﹒５２％

阿里（０９９８８） １０９﹒５０元 升１０﹒４９％

京東集團（０９６１８） ２５３﹒００元 升５﹒８６％

中石油（００８５７） ３﹒９９元 升４﹒７２％

中海油（００８８３） １０﹒３８元 升４﹒６４％

中石化（００３８６） ３﹒７１元 升２﹒２０％

煤氣（００００３） ９﹒９９元 跌１４﹒０３％

恒安（０１０４４） ３６﹒６０元 跌４﹒５６％

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（ｈｃ）

