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22/03/2022 15:21

午後恒指擴大升幅至逾５００點，阿里貢獻逾１６０點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布董事會已授權將股份回購計劃總
額從１５０億元美元上調至２５０億美元，增加三分二，創下中概股回購規模紀錄。消息支持阿
里股價全日升不停，今早高開逾３％後，股價不斷攀升，午後擴大升幅至超過一成；現升
１０﹒４９％，報１０９﹒５元，暫連升２日，累計升幅１１﹒３４％；成交約５７５１萬股，
涉資６０﹒８０億元。阿里單獨貢獻恒指逾１６０點，拉升恒指升幅擴大至超過５００點。
　　另外科網股一同造好；美團（０３６９０）升４﹒５２％，報１５０﹒４元；騰訊
（００７００）升２﹒６９％，報３８２﹒４元；京東集團（０９６１８）升５﹒８６％，報
２５３元。
　　受惠油價向上，三桶油有支持；中石油（００８５７）升４﹒７２％，報３﹒９９元；中海
油（００８８３）升４﹒６４％，報１０﹒３８元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅
１６﹒３７％；中石化（００３８６）升２﹒２％，報３﹒７１元。
　　煤氣（３）業績純利下跌１６％兼停派紅股，今早低開一成後跌幅持續擴大，現跌
１４﹒０３％，報９﹒９９元，為最差表現藍籌股。
　　現時，恒生指數報２１７６５，升５４４點或升２﹒５７％，主板成交１１０７﹒８３億元
。國企指數報７４８０，升２３６點或升３﹒２６％。恒生科技指數報４５９１，升１７５點或
升３﹒９７％。
　　即月期指新報２１７５７，升５２２點，低水９點。即月國指期貨報７４７８，升２１８點
，低水３點。即月科指期貨新報４５８９，升１６９點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或升０﹒１９％，成交４０２７﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，跌６０點或跌０﹒４９％，成交５５９９﹒９７億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列十大升幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒５０元　升１０﹒４９％
　　美團（０３６９０）　　　１５０﹒４０元　　升４﹒５２％
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒５０元　升１０﹒４９％
　　京東集團（０９６１８）　２５３﹒００元　　升５﹒８６％
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒９９元　　升４﹒７２％
　　中海油（００８８３）　　　１０﹒３８元　　升４﹒６４％
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒７１元　　升２﹒２０％
　　煤氣（００００３）　　　　　９﹒９９元　跌１４﹒０３％
　　恒安（０１０４４）　　　　３６﹒６０元　　跌４﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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