【新冠肺炎】北京車展延期或於６月舉辦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》每兩年舉辦一次、原定於４月２１日在北
京開幕的２０２２北京車展將延期舉辦。北京車展每兩年一屆，上一屆由於疫情延期至２０２０
年９月２６日－１０月５日舉行。此次將是北京車展連續兩屆延期。
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話22/03/2022
融創發盈警嚇一嚇 傳恒大重組方案今揭盅 內房普遍跌轉升
|專訪22/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：科技股反彈近尾聲？兩大板塊可吼！（有片）
|FOCUS22/03/2022
【FOCUS】美啟非常規緊縮 內房震源考驗維穩
|財經熱話22/03/2022
煤氣績差兼停派紅股 大行狠狠踩股價插一成半
|大行報告22/03/2022
【大行炒D乜】煤氣績曳兼停派紅股 大行紛降評級削目標 最熊摩通睇$8.5
|開市Good Morning22/03/2022
黃瑋傑料煤氣9.7元或有支持 強調短線博反彈值博率低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰