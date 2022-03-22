【新冠肺炎】北京車展延期或於６月舉辦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》每兩年舉辦一次、原定於４月２１日在北

京開幕的２０２２北京車展將延期舉辦。北京車展每兩年一屆，上一屆由於疫情延期至２０２０

年９月２６日－１０月５日舉行。此次將是北京車展連續兩屆延期。

