《午市前瞻》市場關注中美會談後美方反應，料後市千點波幅上落

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收市報２１４６１，升２３９點或１﹒１３％，

主板成交６３５﹒５８億元。恒生中國企業指數報７３５３，升１０９點或１﹒５１％。恒生科

技指數報４４７７，升６１點或１﹒４％。



＊聶振邦：未能突破兩萬二則後市乏力＊



恒指受阿里（０９９８８）帶動現升逾２００點，日線圖上於廿天線稍見阻力，但華盛證券

分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時廿天線的參考價值較細，因目前移動平均線都趨向

下移。相反２２０００點則較為關鍵，若未能突破這個裂口位，後市都會較為乏力，料於

２１０００至２２０００波幅上落。

聶振邦分析指目前大市由消息面主導，關注上周五中美元首會談後會否有進一步的消息發酵

。他指市場關注美國的後續反應，因中國維持現有對俄立場，亦未有考慮制裁俄羅斯。美國早前

曾表示若中國有意協助俄羅斯，便要付出代價，市場關注美方會否因中國對俄態度，認為雙方立

場不一，而有進一步行動。他補充指，若本星期未有中美不利消息出現，後市便會向好。



＊歐盟難制裁俄羅斯石油＊



據外媒報道，歐盟正考慮禁運俄羅斯石油，油價昨晚大飆７％。聶振邦認為，歐盟對於俄羅

斯的石油制裁力度不會大，因歐洲依賴俄羅斯的能源供應，早前已宣布制裁俄羅斯的天然氣，進

一步停用俄羅斯石油對歐盟不太可行。他預期油價仍有上升空間，但進一步抽升的機會不大；故

仍然看好中海油（００８８３），但上升空間有限，１１元前會再見阻力。（ｈｃ）

