【北水炒Ｄ乜】淨流入２７億人幣，買騰訊沽安踏

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開９７點，報２１３１９點。最高升６８４點報
２１９０６點，最低升４５點報２１２６６點。恒指收報２１８８９點，升６６７點或
３﹒１５％。
按額度計算，北水全日淨流入２７億元人民幣，增加１５﹒５％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）。
主板成交１４０３﹒１６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒７億元，佔總成交
２３﹒６％。
＊安踏去年純利升五成＊
安踏體育宣布，截至去年１２月底止年度，錄得純利７７﹒２億元（人民幣．下同），按年升
４９﹒５５％，每股基本盈利２﹒８７元，派末期息６８港仙，連中期息及特別中期息，全年合
共派息１５８港仙。
騰訊控股升４﹒１９％報３８８元，北水淨買入８﹒５億元；中國移動升１﹒９８％報
５４﹒１元，北水淨買入４億元；中國海洋石油升４﹒４４％報１０﹒３６元，北水淨買入
２﹒２億元。
安踏體育升４﹒８８％報１０５﹒４元，北水淨賣出０﹒８億元；美團升６﹒３２％報
１５３元，北水淨賣出０﹒７億元；融創中國升３﹒１６％報６﹒２元，北水淨賣出０﹒３億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒５１
中國移動 （００９４１） ３﹒９８
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１７
李寧 （０２３３１） ２﹒１０
理想汽車 （０２０１５） １﹒３７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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安踏體育 （０２０２０） －０﹒７６
美團 （０３６９０） －０﹒７４
融創中國 （０１９１８） －０﹒３２
復星醫藥 （０２１９６） －０﹒２３
小米集團 （０１８１０） －０﹒０９
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