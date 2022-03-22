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22/03/2022 15:37

《美元走勢－羅明立》歐元後市反覆偏軟機會較大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２０﹒４４　１２０﹒４７　１１９﹒５８
　　歐元╱美元　１﹒０９７４　１﹒１０１７　１﹒０９７３
　　英鎊╱美元　１﹒３１２２　１﹒３１６８　１﹒３１２０
　　美元╱瑞郎　０﹒９３７０　０﹒９３７２　０﹒９３３８
　　美元╱港元　７﹒８２８０　７﹒８２９２　７﹒８２４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數昨日繼續向上反彈，美國聯儲局主席鮑威爾周一發表鷹派言論，表示
將採取「必要措施」來壓低通脹，加息幅度不排除比正常水平高，預計隨著加息周期展開，美國
通脹將在未來三年回落至２％附近。此外，亞特蘭大聯儲主席預計今年全年加息６次，明年再多
兩次。官員的強硬立場支持了美元造好。
　　俄烏線上談判持續但短乏進展，俄軍向被包圍的南部城市馬里烏波爾發出投降的最後通碟，
但烏克蘭方面拒絕。非美貨幣回軟而歐元跌破１﹒１０，失守１０天平均線。後市反覆偏軟機會
較大。
　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３１２５　１﹒３２４０　１﹒３０８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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