《美元走勢－羅明立》歐元後市反覆偏軟機會較大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２０﹒４４ １２０﹒４７ １１９﹒５８

歐元╱美元 １﹒０９７４ １﹒１０１７ １﹒０９７３

英鎊╱美元 １﹒３１２２ １﹒３１６８ １﹒３１２０

美元╱瑞郎 ０﹒９３７０ ０﹒９３７２ ０﹒９３３８

美元╱港元 ７﹒８２８０ ７﹒８２９２ ７﹒８２４８

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《美元走勢》美匯指數昨日繼續向上反彈，美國聯儲局主席鮑威爾周一發表鷹派言論，表示

將採取「必要措施」來壓低通脹，加息幅度不排除比正常水平高，預計隨著加息周期展開，美國

通脹將在未來三年回落至２％附近。此外，亞特蘭大聯儲主席預計今年全年加息６次，明年再多

兩次。官員的強硬立場支持了美元造好。

俄烏線上談判持續但短乏進展，俄軍向被包圍的南部城市馬里烏波爾發出投降的最後通碟，

但烏克蘭方面拒絕。非美貨幣回軟而歐元跌破１﹒１０，失守１０天平均線。後市反覆偏軟機會

較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３１２５ １﹒３２４０ １﹒３０８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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