《新股上市》法拉帝今起招股，入場費２８５２﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》意大利豪華遊艇製造商法拉帝（Ｆｅｒｒｅｔｔｉ）

（０９６３８）公布香港主板上市計劃。該公司計劃於今日（２２日）起至本周五（２５日）招

股，發行８３５８萬新股，當中９０％為國際配售，１０％為香港公開發售，招股價每股

２１﹒８２－２８﹒２４元，集資１８﹒２４億－２３﹒６億元，每手１００股，入場費

２８５２﹒４６元，預期於３月３１日掛牌。

該公司引入５名基石投資者，共認購１﹒２９５億美元（約１０﹒１億港元）股份，當中海

南自貿港基金認購２１００萬美元、Ｓａｎｙａ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

認購２８００萬美元、Ｈａｉｎａｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ認購２１００萬

美元、Ｓｕｎｓｈｉｎｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ認購４０００萬美元、Ｈａｉｆａ

Ｈｏｌｄｉｎｇ認購１９５０萬美元。

集資所得約６８％將用於擴大產品組合及進一步提升端對端經營卓效；約２４％用於強化輔

助服務的獨特組合併擴大最具潛力垂直分部的服務類型；約８％用於進一步發展品牌延伸活動及

用於其他一般公司用途。

中金公司為獨家保薦人。（ｃｗ）

