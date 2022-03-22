【企業盈警】環球大通投資料去年虧損擴大至不少於６０００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》環球大通投資（００９０５）公布，集團預期截至去年１２月
３１日止年度將錄得公司擁有人應佔虧損約不少於６０００萬元，２０２０年同萬錄得虧損
１８８０萬元。
主要歸因於透過損益帳以公平值列賬之財務資產公平值變動產生之虧損增加。（ｃｗ）
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