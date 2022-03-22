【ＥＳＧ】據報匯控將擴大其可持續發展團隊

《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述報匯豐控股（０００５）電郵聲明指，隨著匯控擴大

其可持續發展團隊，以與前線銀行家並肩合作，集團將公布更多委任消息。

最新的委任名單包括，彭博前新能源首席經濟學家Ｓｅｂ Ｈｅｎｂｅｓｔ已加入匯控擔任

氣候轉變部門負責人，而前英國政府商業、能源及工業策略部國際氣候金融夥伴關係副主任

Ｊｅｎｎｙ ＭｃＩｎｎｅｓ亦會出任匯控可持續政策及夥伴關係部門主管。（ｃｌ）





