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22/03/2022 10:54

【ＥＳＧ】據報匯控將擴大其可持續發展團隊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述報匯豐控股（０００５）電郵聲明指，隨著匯控擴大
其可持續發展團隊，以與前線銀行家並肩合作，集團將公布更多委任消息。
　　最新的委任名單包括，彭博前新能源首席經濟學家Ｓｅｂ　Ｈｅｎｂｅｓｔ已加入匯控擔任
氣候轉變部門負責人，而前英國政府商業、能源及工業策略部國際氣候金融夥伴關係副主任
Ｊｅｎｎｙ　ＭｃＩｎｎｅｓ亦會出任匯控可持續政策及夥伴關係部門主管。（ｃｌ）

　

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