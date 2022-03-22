【新冠肺炎】禁飛令取消，國泰：每航線每１４日才安排一班航班

《經濟通通訊社２２日專訊》港府宣布下月起撤銷對英美等９個國家的禁飛令，國泰航空

（００２９３）表示，正努力安排更多航班在下月起復飛，但因應政府的１４日航班熔斷機制，

為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，集團將會每航線每１４

日才安排一班航班。（ｃｌ）

