【新冠肺炎】財政司司長辦公室司機確診，陳茂波快測呈陰性

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長辦公室今日表示，一名司機新冠病毒快速測試結果

為陽性。該名司機負責為財政司司長陳茂波擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀

錄。他最近一次上班日期為昨日（２１日）。

陳茂波每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。（ｃｌ）

