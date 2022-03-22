【夜期時段】即月期指最新報２１９６６點，升４９點，高水７７點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９５４點，升３７點，高水

６５點，最新報２１９６６點，升４９點，高水７７點，合約成交６９６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５５５點，升１８點，高水１６點，最新報７５５３點，

升１６點，高水１４點，合約成交５４８張。

