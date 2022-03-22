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22/03/2022 17:03

【恒大困局】傳中國恒大（０３３３３）擬引入廣州城投重組債務

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深陷債務困境的中國恒大（０３３３３）債務風險化解工作獲
得新進展，據外電引述消息人士表示，恒大擬引入國資背景的廣州城投集團重組債務，涉及中信
信託逾３０億元人民幣信託計劃。
　　據多位投資者透露，恒大連同其財務顧問（中金、中銀國際、好利漢及金鐘港資本）今天北
京時間晚上９時將召開投資者電話會議。恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林及風險管
理委員會委員陳勇將出席。

＊擬通過「項目退地」方式引入廣州城投作保證人＊

　　知情人士透露，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式，引入國資背景的
廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。另據接近中信信託項目的消息人士稱
，引入廣州城投做保證人，本金在兩年內支付，無利息，這只是初步方案，還未徵得所有投資者
同意。
　　「項目退地」是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投集團保證擔保的前提下退出項目土
地抵押，恒大啟動退地，政府將項目土地重新掛牌。土地退庫款發放至廣州城投集團監管賬戶。
　　恒大在公告稱，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險
化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律
顧問，協助開展債務風險化解工作。（ｂｉ）




　

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