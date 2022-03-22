《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，騰訊中移動等公布業績

《經濟通通訊社２２日專訊》英國公布ＣＰＩ，及騰訊中移動等公布業績，料為周三（２３

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會召開非貨幣政策會議，北大西洋公約組織

（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰伯格在北約峰會前夕召開記者會。本港時間周三晚８：００ｐｍ，美

聯儲主席鮑威爾在國際清算銀行（ＢＩＳ）２０２２創新峰會參加「數字時代央行總裁面臨的新

挑戰」小組討論；９：１５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德就同一議題發表預錄演講。



＊美國公布新屋銷售，歐元區公布消費者信心指數＊



數據方面，周三本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標；１月領先指標。本港時間

２：００ｐｍ，日本公布２月工具機訂單。本港時間３：００ｐｍ，英國公布２月消費者物價指

數，月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒６％，年率升幅料由５﹒５％擴大至６％；２月核心消

費者物價指數年率升幅料由４﹒４％擴大至５％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１月房價指

數，年率升幅料由１０﹒８％收窄至１０﹒３％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月新屋

銷售，料由８０萬升至８１萬，月率料由下滑４﹒５％改善至升１﹒３％。本港時間

１１：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者信心指數，料由負８﹒８惡化至負１２﹒９。

在本港，明日公布業績的公司有：吉利（００１７５）、瑞聲（０２０１８）、金山軟件

（０３８８８）、眾安在線（０６０６０）、海底撈（０６８６２）、騰訊（００７００）、中

移動（００９４１）、中國太平（００９６６）等。（ｗａ）

