恒安國際（０１０４４）去年純利跌２９％，派末期息０﹒７元人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》恒安國際（０１０４４）公布，截至去年１２月底止年度，純

利３２﹒７４億元（人民幣．下同），按年跌２８﹒７５％；每股基本盈利２﹒７８６元，派末

期息０﹒７元，按年跌４６﹒２％。

期內，收入２０７﹒９億元，按年跌７﹒１％；毛利７７﹒７２億元，按年跌１７﹒８％。

（ｓｌ）



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