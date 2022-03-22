【企業盈警】高科橋（９９６３）料去年淨利潤減少８０－８５％

《經濟通通訊社２２日專訊》高科橋（０９９６３）發盈警，預期截至去年１２月底止年度

的淨利潤，與２０２０年同期比較，將錄得重大淨利潤減幅約８０％至８５％。

管理層指，預期淨利潤減少主要是由於收入減少因新冠肺炎爆發導致銷售價格及貨量普遍下

跌；增加應收賬款虧損撥備；及由於人民幣、泰銖、美元及港元間的匯率波動，較少外幣兌換收

益。（ｓｌ）

