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22/03/2022 12:37

順豐房託：目標兩年內總資產增加至１２０億，優先考慮順豐項目

　　《經濟通通訊社２２日專訊》順豐房託（０２１９１）行政總裁兼執行董事翟廸強在網上發
布會表示，目標兩年內將該房託的總資產增加至１２０億元，收購計劃方面，在擴大投資時會優
先考慮其母公司順豐集團現有的項目，能提供穩定租金收入等因素，而地點則為大灣區及華東等
地，現時有數個項目正在商討，希望可以盡快公布具體收購情況。
　　他表示，在收購方面，現時其現金及未動用貸款約７億元，短期內其現有資金足以應付，一
旦需要再進行其他收購或需要透過香港或內地的銀行貸款，若需要進行更大型的收購項目，亦可
以透過股本融資來進行，相信投資者會贊成相關決定。
　　他指出，順豐房託作為以物流為主的房託，順豐集團作為其主要的租客能提供主要的收入，
能向該房託提供支援，順豐集團亦是行內的領頭羊，認為這是該房託的優點。
　　順豐房託投資總監康錦傑表示，現時順豐集團在該房託的租戶佔比約８０％，若未來有第三
方租客離場，歡迎新的第三方租客來入替，亦歡迎順豐集團能藉此獲得更多面積。財務主管何思
婷指出，於去年１２月底，集團的負債比率為３０﹒６％，其負債比率目標為４０％。（ｂｎ）

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